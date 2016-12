"Hayatımız Roman" projesi Roman havasıyla açıldı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Kadın ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezince (OKTAM) hazırlanan "Hayatımız Roman" projesinin açılışı Roman Orkestrası’yla yapıldı.

Avrupa Birliği "Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı" kapsamında kabul edilen "Hayatımız Roman" projesi ile Roman vatandaşların sosyal entegrasyonu ile istihdam edilebilirliklerinin geliştirilmesi için Samsun’dan 40 Amasya’dan 10 olmak üzere toplamda 50 Roman kadına "Hasta ve Yaşlı Bakım Eğitimi" ile "Konut ve İşyeri Temizliği" eğitimleri verilecek.

Proje; OMÜ Kadın Toplum Araştırmaları Merkezi(OKTAM), Karadeniz Bölgesi Roman Kültürünü Araştırma Eğitim ve Kalkındırma Derneği(SAMROM) ve Canik Yavuz Selim Gençlik, Kültür, Sanat, Eğitim ve Spor Derneği’nin ortaklığı ile, OKTAM Müdürü Prof. Dr. İlknur Aydın Avcı’nın koordinatörlüğünde yürütülecek. Sağlık Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen açılışa; OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı, proje koordinatörü Prof. Dr. İlknur Aydın avcı, Karadeniz Bölgesi Roman Kültürü Araştırma Derneği Başkanı Selim Gökçen, Yavuz Selim Mahallesi Gençlik, Kültür, Sanat, Eğitim ve Spor Derneği Başkanı Kemal Şutşur, Yavuz Selim Roman Orkestrası ve öğrenciler katıldı.



Açılış konuşması yapan OKTAM Müdürü ve proje koordinatörü Prof. Dr. İlknur Aydın Avcı, "Hayatımız Roman projesi fikrinin oluşma aşamasında değerli çalışma arkadaşlarım ve Samsun Karadeniz Roman Kültür ve Dayanışma Derneği ile Yavuz Selim Gençlik Derneği başkanları ile sık sık bir araya geldik. Değişik gruplarla Roman mahallemizde toplantılar yaparak sorunlarını ve taleplerini dinledik. Yapılabilecekler ve bizim yapabileceklerimiz üzerinde konuştuk. Özellikle her iki dernek başkanı yol gösterici önerileri ve öngörüleri ayrıca mahallede yürüttükleri çalışmaları ile proje fikrimizin oluşmasına değerli katkılar sağladılar. Kendilerine en derin teşekkürlerimi sunuyorum. Projenin adı, yapılan görüşmeler sonucunda çok farklı hikayeler içinde yaşayan insanların olduğunun görülmesi ve her bir hikayenin derinlemesine incelenmesine atfen ‘hayatımız roman’ olarak konulmuştur. Proje logosu da üç farklı renkte insan siluetinden oluşmuş olup, farklılıkları olan, ayrı hikayelere sahip insanları anlatan bir figür olarak seçilmiştir. Çalışmalarımız sonucunda özellikle Roman genç kızları hedef aldığımız projemizde istihdama yönelik yapılabilecekler olarak yaşlı ve hasta bakımı ile konut ve işyeri temizliği eğitimleri verilmesini kararlaştırdık. Bu projede hedeflenen birinci istihdam alanı eğitimi, hasta ve yaşlı bakımıdır. Bu eğitimi alan genç kızlarımız ihtiyacı her gecen gün artan ve bakım elemanının oldukça yetersiz olduğu bir alanda çalışabileceklerdir" dedi.

Önemli bir projeye imza atıldığını belirten OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan, "Kişi dezavantajlı olamaz. Dezavantajlı bir ortamda bulunabilir. Ne yazık ki insan olarak bulunduğumuz ortamları seçme şansımız yok. Bu da Allah’ın takdiridir. Bazen iyi ortamlarda iyi şeylerle bazen kötü ortamlarda sınav ediliriz. Bu projeyi yürüten arkadaşlara başarılar diliyorum" diye konuştu.

OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Arş. Gör. Özge Öz "Hayatımız Roman" projesi sunumunu gerçekleştirdikten sonra Roman Orkestrası mini bir konser verdi.