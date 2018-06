‘Hayır’ diyememenin ruh sağlığına etkisi

Hayır demeye başladığınızda esnek, empatik ancak kararlı birisi olup, iç huzurunuzun arttığını fark edeceksiniz” dedi.

Günlük söylemlerin duyguları, ilişkileri ve en önemlisi hayatı ne denli etkilediği meselesinin önemli bir konu olduğunu ifade eden Medical Park Samsun Hastanesi Psikoloji Kliniğinden Psk. Mustafa Güral, “Hayır diyememek ve uyum bozucu söylemler en çok da depresyon ve anksiyete gibi yine ruh sağlığını bozan işlevsizliklere götürür kişileri. Yaşamın her alanında, evlilikte, iş ilişkilerinde, sosyal ilişkilerde hayır söylemini geliştiremediği için zorluk yaşayan kişilerle dolu etrafımız. Hiç sömürüldüğünüzü düşündüğünüz, anlaşılmadığınızı hissettiğiniz, sorumluluklar altında ezildiğiniz ve yorgun düştüğünüz, ben ne kadar diğerlerini önemsesem de ben önemsenmiyorum diye hayıflandığınız oldu mu? Bu sebeplerle yaşam kaliteniz de işlevselliklerinizde konfor kaybı hissettiniz mi? Bu durumda ‘hayır’ meselesine el atmanız gereken noktada duruyorsunuz. Kararsızlık yaşayanlar, eleştirileceğini düşünenler, duygusal red yaşayacağına dair kaygılı bireyler, kültürel olarak hayır demeye dair yüklenmiş olumsuz anlamlar ve mükemmeliyetçi kişilik örüntüsüne sahip bireyler aşırı sorumluluk alma eğiliminde olanlar hayır diyemiyor. Hayır demek için her zaman hayır kelimesini kullanmak durumunda değilsiniz, ayrıca hayır dediğinizde o davranışın sonuçlarına bağlı yargılanacağınızı düşünmektense o anki işlevselliğinize odaklanmayı seçebilir benliğinizi örselemeden karar verebilirsiniz. Ayrıca hayır demek bir vazgeçiş olarak değil size ait bir seçim olarak değerlendirebileceğiniz bir karar verme becerisidir. Ve size bir kimlik, bir duruş ve saygı kazandırabilir. Ancak her hayır aynı zamanda sorumlu kılar sizi, bedel ödemeye sürükler. Kaçınmaz ve asıl problemin çözümüne odaklanırsanız yaşamın içinde varoluş hissiyle kucaklaşırsınız. Hızlı karar vermek zorunda olmadığınızı hatırlayın, her durum için esnek ve alternatifler üretilebileceğini hatırlayın. Hayır demeye başladığınızda esnek, empatik ancak kararlı birisi olup, iç huzurunuzun arttığını fark edeceksiniz” diye konuştu.