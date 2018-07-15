“Hayme Ana Hanımlar Konağı” Tekkeköy’de açılıyor

Tekkeköy Belediyesi tarafından vatandaşların talepleri ve öncelikleri belirlenerek projelendirilen ve yapımı tamamlanan tesisler bir bir hizmete açılıyor. Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar’ın göreve geldiği ilk andan itibaren başlatmış olduğu hizmet atağı ile ilçenin dört bir yanına kazandırdığı bina, tesis, spor alanı, park bahçe gibi daha birçok farklı eserlerin açılışları yapılmaya başlandı. İlçeye ihtiyaçlara göre farklı alanlarda eserler kazandırdıklarını söyleyen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Halkımızın ihtiyaçlarını, taleplerini, önceliklerini göz önünde bulundurarak çalışmalarını ve inşaatlarını tamamlayıp hayata geçirmiş olduğumuz eserlerimizin bu aydan itibaren açılışlarını yapmaya başlıyoruz. İlçemizin dört bir yanında yediden yetmişe kadın erkek herkesin kullanabileceği muhteşem eserler ortaya koyduk. Şimdi de bu güzel eserlerimizi vatandaşlarımız ve misafirlerimiz ile birlikte açarak hizmete sunmaya başlıyoruz” dedi.

Kutlukent Hanımlar Konağı Hayme Ana ismini taşıyacak

Kutlukent Hanımlar Konağı’na en uygun ismin verildiğini ifade eden Başkan Togar, “Ertuğrul Gazi’nin annesi, Osman Gazi’nin ise ninesi olan Hayme Ana, Osmanlı Devleti’nin kuruluşu esnasında çok önemli rol oynamış önemli bir isimdir. Samsun Valimiz Osman Kaymak’ın ziyareti sırasında önerisi üzerine bu hanımlar konağımıza Hayme Ana ismini verdik. Kutlukent Şabanoğlu Mahallemizde hayata geçirdiğimiz bu binamız bir bodrum kat ile üç normal kat olmak üzere toplam 4 katlı ve 800 metrekarelik kullanım alanına sahip olacak şekilde inşa edildi. Zemin katında bayanların spor yapabilecekleri fitness salonu, birinci katında kreşi, oyun alanları ve çocuklarla ilgili faaliyet alanları, ikinci katında bayanlara yönelik toplantı, eğitim ve kurs sınıfları, üçüncü katında ise mutfak ve kafeteryanın yer aldığı geniş bir salona sahip. Kutlukent bölgemiz ve yakın çevresindeki mahallelerimizdeki bayanlar burada boş zamanlarını değerlendirmenin yanında spor ve kurslar ile çeşitli eğitimlerden ücretsiz yararlanabilecekler. Yine hanımlar konağımızda internet ve kütüphanemiz de var. Anneler çocuklarının araştırmalarını ve ödevlerini burada yapabilecek. Bayanlar kurs görürken, spor yaparken çocukları da çocuklara özel hazırlanmış katta oyun oynayarak, ders çalışarak zaman geçirebilecekler” diye konuştu.

Hayme Ana Hanımlar Konağı’nın açılışının 20 Temmuz’da yapılacağını söyleyen Togar, “Hayme Ana Hanımlar Konağımızın açılışını 20 Temmuz Cuma günü saat 18.00’de Kutlukent Nevra Hilmi Tören İlkokulu yanında yapacağız. Bu güzel eserin açılışına tüm halkımızı davet ediyorum” şeklinde konuştu.