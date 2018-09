Haymeana ve Zübeyde Hanım Konakları kurslara hazır

Sosyal, kültürel, sportif ve daha birçok alanda ilçeyi tesisler ve komplekslerle donatan Tekkeköy Belediyesi yeni hizmete sunduğu iki hanımlar konağı ile bayanların eğitim, spor, el becerileri gibi farklı alanlardaki ihtiyaçlarına cevap veriyor. Kutlukent bölgesinde hizmet veren Haymeana Hanımlar Konağı ile Aşağıçinik bölgesinde hizmet veren Zübeyde Hanım Hanımlar Konağı özellikle bayanların halk eğitim kursları, özel gün ve kutlamaları ile çeşitli eğitim ve el beceri kursları için haftanın yedi günü faal bir şekilde çalışıyor.

Bayanlara pozitif ayrımcılık

İlçeye farklı özelliklerde bayanlara özel tesisler kazandırdıklarına değinen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Bayanların taleplerini değerlendirerek ilçemize güzel eserler kazandırdık. Özellikle hanımların her türlü aktiviteleri, eğlenceleri, günlerinin yanında eğitim, spor ve çeşitli kurslardan yararlanacakları mekan eksikliğini gidermek için harekete geçtik. Biliyoruz ki topluma yön veren kadındır. Kadın bir anne bir eş her başarılı erkeğin arkasındaki en büyük dayanaktır. Her alanda öncü olan hanımlara ne yapsak azdır. İlk olarak onlara ait tesislerin sayısını arttırmaya karar verdik ve tesislerimizi yaparak hizmete sunduk” dedi.

İki hanımlar konağı hizmette

Tekkeköy Belediyesi Eğitim Kültür Merkezi, Kutlukent Eğitim Kültür Merkezi ve Aysel Şenel Eğitim Kültür Merkezinin ardından bir ay içinde iki konağın hizmete açıldığını söyleyen Başkan Togar, “Bir ay içerisinde iki konağımızı hizmete açtık. İçerisinde kurs ve eğitim odaları, kreşi, sıbyan okulu, kafeteryası, mescidi, özel günler için salonu ile altında ftness ve spor salonu olan hanımlar konaklarımız bölgedeki büyük eksikliği ortadan kaldırdı. Kutlukent Bölgesindeki Haymeana Hanımlar Konağımız ile Aşağıçinik bölgemizdeki Zübeyde Hanım Hanımlar Konağımız özellikle yeni eğitim öğretim yılında bayanlara yönelik halk eğitim kursları ile dolup taşacak. Bayanlar kurslardan ve eğitimlerden ücretsiz yararlanır iken çocukları da sıbyan okulunda veya kreşte vakit geçirecekler. Her alanda büyük bir eksikliği kapatan hanımlar konaklarımız ilçemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.