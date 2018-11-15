Hayvan ve hayvansal ürün hareketlerine denetim

Denetimler sonucunda 49 araçta belgesiz hayvan ve hayvansal ürün tespit edilmiş ve gerekli yasal işlemler gerçekleştirilmiştir” dedi.

Samsun genelinde faaliyet gösteren hayvan pazarları ve yol güzergahlarında kolluk kuvvetleri ile ortaklaşa yapılan hayvan ve hayvansal ürün hareketlerinin kontrolüne yönelik denetimler devam ediyor. 5996 ayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında yürütülen denetimler ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Nail Kırmacı, hayvan hastalıklarının kontrol altına alınması için hayvan hareketlerinin kontrolü büyük önem arz ettiğini söyledi. Müdürlüğün Samsun'da ruhsat verilmiş 7 adet hayvan pazarı bulunduğunu ifade eden Kırmacı, “Bu pazarlarda salgın ve paraziter hayvan hastalıklarının yayılmasını engellemek, bunlardan korunmak, hayvanların sağlıklı ortamlarda alınıp satılmalarını temin etmek ve bu yerlerin atık ve artıklarının çevre ve toplum sağlığına zarar vermesini önlemek amacı ile denetimler yapıyoruz” dedi.

“231 denetim gerçekleştirildi”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı denetim istasyonları ile muhtemel hayvan ve hayvansal ürün nakil güzergahlarında kaçak hayvan ve hayvansal ürün sevklerinin önlenmesine yönelik kolluk kuvvetleri ile koordineli olarak denetimlerinin devam ettiğini aktaran Kırmacı, “2018 yılında ilimiz genelinde 150 gündüz, 81 gece olmak üzere toplam 231 denetim gerçekleştirilmiştir. Denetimler sonucunda 49 araçta belgesiz hayvan ve hayvansal ürün tespit edilmiş ve gerekli yasal işlemler gerçekleştirilmiştir” diye konuştu.

“Denetimler devam edecek”

Denetimlerin devam edeceğinin de bilgisini veren Kırmacı, “Hayvan ve hayvansal ürün taşıyanların il içindeki hareketlerde ürün türlerine göre değişen pasaport, nakil beyannamesi, nakil belgesi veya kesim raporu gibi belgeleri; il dışı sevklerde ise mutlaka Veteriner Sağlık Raporu bulundurmaları gerekmektedir” şeklinde konuştu.