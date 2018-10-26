Hayvanlara akademisyen ve öğrenci şefkati

Samsun'da bir akademisyen ile üniversite öğrencileri hayvan barınağını ziyaret ederek kedi ve köpeklere yakın ilgi gösterdi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi Fransızca Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil Aytekin ve beraberindeki bir grup öğrenci; Samsun Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağını ziyaret ederek hayvanlarla keyifli bir gün geçirdi.

“Topluma hizmet uygulamaları” dersi kapsamında gerçekleştirilen ziyarette, Doç. Dr. Halil Aytekin ve hayvansever öğrenciler barınaktaki hayvanlarla yakından ilgilenirken yanlarında getirdikleri mamalarla hayvanları beslediler.

Gerçekleştirdikleri etkinlik konusunda konuşan Doç. Dr. Halil Aytekin hayvanlara yönelik olması gereken insani farkındalığı şu sözlerle dile getirdi: “Bu ziyaret sırasında hayvanlar konusunda bir duyarlılık yaratmayı ve gençlere hayvan sevgisini aşılamayı amaçladık. Öğrencilerimiz cep harçlıklarıyla aldıkları mamaları; bizler gibi yiyip içen, nefes alıp veren, uyuyan sessiz dostlarıyla paylaşarak çok farklı bir haz aldılar. İçlerinde kedi ve köpeğe hiç dokunmayanlar da vardı. Bu vesileyle onlarla temas kurup kucaklarına alarak onlara şefkatlerini gösterdiler. Sevildiklerini gören hayvanlar o kadar mutlu oldular ki, öğrenciler ayrılırken ‘bizi unutmayın, sık sık gelin, sizleri özlüyoruz' der gibiydiler. Başlangıçta mutluluk ve heyecanla başlayan etkinlik, dönüşte tabii yerini hüzne bıraktı. Bu anlamda ziyaretin gerçek amacına ulaştığını söyleyebiliriz. İsteğimiz; herkesin bu dostlarımıza kucak açması ve onlar için bir kap su ve yiyecek vermesi. Zira insanoğlunun en iyi dostları hayvanlardır.”

“İlgi ve sevgimize ihtiyaçları var”

Akademisyen Doç. Dr. Aytekin sözlerinin devamında, “Lütfen hayvanlara sahip çıkalım. Onlara işkence etmeyelim ve edenlere göz yummayalım. Onlara sevgimizi gösterelim. Bir kez olsun hayvan barınağına gidip onların bizi beklediklerine gözümüzle, kulağımızla şahit olalım. Kış yaklaşıyor. Bizim yardımlarımıza, en önemlisi de ilgi ve sevgimize ihtiyaçları var. Maalesef hayvanların yaşam alanları giderek daralıyor, dolayısıyla bu yükümlülüğümüzü yerine getirelim ve çevremizde, sokağımızda yardımlarımızı bekleyen dostlarımıza kucak açalım. Onların da sıcak bir yuvası olsun” çağrısında bulundu.

“Gönüllü olmak zorunlu olmadan sorumlu olmaktır”

Doç. Dr. Halil Aytekin ve kendisine eşlik eden öğrencilere görevliler tarafından barınakta yürütülen çalışmalar ve hayvanların tedavileri hakkında bilgi verilirken öğrenciler de gösterdikleri özveri adına çalışanlara şükranlarını sundu.

Ziyaretten duydukları mutluluğu vurgulayan OMÜ'lü öğrenciler ise “Gönüllü olmak zorunlu olmadan sorumlu olmaktır. Kampüsümüzde de hayvanlar barınıyor. Onların yaşam haklarına saygı duymak ve ihtiyaçlarını karşılamak insani ve vicdani bir sorumluluk. Hayvan sevgisi diğer sevgilere de kapı açacaktır. Hayvan dostu bir kampüs olmak adına aynı özeni ve duyarlılığı göstermeliyiz” sözleriyle hayvan sevgisi ve bu bilincin insanlara aşılanması bakımından bu tür ziyaretlerin çok önemli olduğuna dikkat çekip bu konuda herkesi seferber olmaya davet ettiler.