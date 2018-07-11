Hayvanlara işkence yapanlara ceza yağdı

Bölge Müdürlüğü, içerisinde yavru köpeğe bira içiren bir vatandaşın da bulunduğu 5 ildeki 23 kişiye toplam 77 bin 776 lira idari para cezası kesti.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı taşra teşkilatının kuruluşu, görevleri ve çalışma usul ve esasları arasında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli iş ve işlemleri yapmak yer alıyor. Bu kapsamda 11. Bölge Müdürlüğü olarak görev alanında bulunan Amasya, Çorum, Ordu, Samsun ve Tokat illerinde 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli iş ve işlemler yapılıyor. Samsun, Ordu, Tokat, Amasya ve Çorum’un bağlı olduğu Bölge Müdürlüğü yakın zamanda hayvanlara kötü muamele yapan kişiler hakkında verilen cezaları açıkladı.

Köpeğe bira içirmek cezasız kalmadı

2018 yılında Bölge Müdürlüğü dahilinde yapılan denetimlerde; Amasya’da 3 kişiye tehlike arz eden hayvanları üretmek; sahiplendirilmesini, ülkeye girişini, satışını ve reklamını yapmak; takas etmek, sergilemek ve hediye etmekten ve köpek dövüştürmek fiillerinden toplam 25 bin 218 lira, Çorum’da bir kişiye hayvanın ölümüne sebebiyet verme fiilinden bin 255 lira, Ordu’da 4 kişiye tehlike arz eden hayvanları üretmek; sahiplendirilmesini, ülkeye girişini, satışını ve reklamını yapmak; takas etmek, sergilemek ve hediye etmekten ve kesim hayvanı olarak üretimine izin verilen hayvanlar dışındaki hayvanları et ihtiyacı amacıyla kesip piyasaya sürmek fiillerinden 7 bin 455 lira, Samsun’da 10 kişiye köpek dövüşü, hayvanlara kötü davranma ve hayvanların ölümüne sebebiyet verme fiillerinden 26 bin 978 lira ve Tokat’ta 5 kişiye tehlike arz eden hayvanları üretmek; sahiplendirilmesini, ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak; takas etmek, sergilemek ve hediye etmekten, köpek dövüştürme ve hayvanlara kötü davranma fiillerinden 16 bin 870 lira olmak üzere toplam 77 bin 776 lira idari para cezası uygulandı.

Hayvanları ve hayvan haklarını koruma konusunda çok hassas davrandıklarını ifade eden Bölge Müdürü Hasan Terzioğlu, "Bölge Müdürlüğümüze bağlı Amasya ilimizde; 3 adet 550 kapasiteli, Çorum’da 1 adet 100 kapasiteli, Ordu’da 1 adet 198 kapasiteli, Samsun’da 2 adet 6 bin kapasiteli ve Tokat’ta 1 adet 100 kapasiteli geçici hayvan bakımevi bulunmaktadır. Bu bakımevlerine 2017 yılında 20 bin adet kulak küpesi ile 20 bin adet mikroçip, 2018 yılında ise 5 bin 200 adet kulak küpesi ile 5 bin 200 adet mikroçip verilmiştir. Ayrıca bakanlığımızca kısırlaştırma çalışması yapan belediyelere mali destek sağlanmaktadır. Bu kapsamda 2017 yılında bin 999 hayvan kısırlaştırılmış karşılığında 99 bin 950 lira mali destekte bulunulmuştur. 2018 yılında ise 3 bin 25 hayvanın kısırlaştırılması karşılığında belediyelere 196 bin 625 lira mali destekte bulunulmuştur” dedi.

"Gerek sokak hayvanlarını, gerekse yaban hayvanlarını korumak hepimizin görevidir"

Hayvan barınakları ve cezalar hakkında da açıklamalarda bulunan Terzioğlu, şunları söyledi:

"Bölge müdürlüğümüzce sokak hayvanlarının desteklenmesi maksadıyla 45 adet kedi evi ve 27 adet köpek kulübesi yaptırılmış, belediyeler ve gönüllülerle işbirliği yapılarak belirlenen noktalara bırakılmıştır. Ayrıca 10 bin adet mama kabı alınmış ve ilgili vatandaşlara dağıtımı yapılmıştır. Ayrıca 5 il şube müdürlüğü av koruma kontrol ekipleri ve bölge müdürlüğü av koruma ve kontrol ekipleri; yasa dışı avcılığı önlemek için de faaliyetlerini sürdürmektedir. Tüm ekiplerimizce 2018 yılı içerisinde avlaklarda 2 bine yakın kişi denetlenmiş, bunlardan yasa dışı avcılık yapan 110 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır. Bu kişilere 98 bin 602 lira idari para cezası uygulanmıştır. 14 adet yaban hayvanına el konularak 18 bin 42 lira tazminat talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 22 adet tüfek ve 2 adet diğer araç gerece el konulmuştur. Gerek sokak hayvanlarını, gerekse yaban hayvanlarını korumak hepimizin görevidir. Bu nedenle karşılaşılan ihlallerin en kısa sürede Doğa Koruma ve Milli Parklar birimleri ile Belediyeler ve jandarmaya bildirilmesi büyük önem arz etmektedir. Orman ve Su İşleri Bakanlığı taşra teşkilatının kuruluşu, görevleri ve çalışma usul ve esasları arasında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli iş ve işlemleri yapmak yer almaktadır. Bu kapsamda 11. Bölge Müdürlüğü olarak görev alanlarımızda bulunan Amasya, Çorum, Ordu, Samsun ve Tokat illerinde 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli iş ve işlemler yapmaktadır."