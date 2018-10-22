Hayvansever Nino'ya destek

Samsun'da ormanlık alanda beslediği hayvanlarıyla bir arada yaşayan Nino'ya, Bafralı hayvanseverlerden destek geldi.

Nino Kılıçkıran'a destek için gelen HAYKOMFED Temsilcisi Emine Aydar ve Bafra Hayvanseverler Derneği üyesi Emine Kadıoğlu Uluçay, hayvanların kaldığı kulübelerinde ve onların yaşam alanlarında temizlik yaptı.

Samsun'un Atakum ilçesinde ormanlık alanda barınağa çevirdiği evinde 70 kedi ve 18 köpek ile birlikte tek başına yaşayan Gürcistan uyruklu Türk vatandaşı Nino Kılıçkıran'ın (48) sesine Bafralı hayvanseverler kulak verdi. Köpek ve kedilere, mama desteğinde bulunan Bafralı hayvanseverler, Nino Kılıçkıran'ın barınağa çevirdiği ormanlık alanda çevre temizliği yaparak destek verdi. İncesu mevkisinde ormanlık alanda kiraladığı mütevazi evinin bahçesini adeta barınağa çeviren Kılıçkıran, tek başına yaşadığı yerde bütün gününü hayvanlarla geçiriyor.

Kaldığı evinde su olmadığı için üç tekerlekli elektrikli bisikletiyle su taşımak zorunda kalan ve baktığı hayvanlarına "Çocuklarım" diyen Nino Kılıçkıran, "Zor şartlarda çocuklarıma bakmak için mücadele veriyorum. Bafra'dan kalkıp buraya kadar gelen hayvansever dostlarıma teşekkür ediyorum. Çocuklarım için yanlarında getirdikleri yiyecekler ve burada çevre temizliğinde bana destek verdikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Yaşam alanımızda birlikte yaptığımız çevre temizliği sonucunda topladığımız çöplerimiz için buraya çöp kamyonu gönderilmesinde destek veren Büyükşehir Belediyesi ve Atakum Belediyesine teşekkür ediyorum. Hayvansever dostlarımın desteklerini bekliyorum. Bafralı arkadaşların göstermiş olduğu duyarlılığı gösterirseler beni memnun ederler” şeklinde konuştu.