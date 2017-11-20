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20 Kasım 2017 14:23

Hekimler mesleki toplantıda buluştu

VM Medical Park Samsun Hastanesi’nin akademik unvana sahip hekimleri, Amasya aile hekimleri ve uzman hekimleri ile bir mesleki toplantıda buluştu.

Hekimler mesleki toplantıda buluştu

20 Kasım 2017 14:23

Yapılan toplantıda, VM Medical Park’ın hekimleri, kendi alanlarındaki en güncel tedavilerle ilgili meslektaşlarına sunum yaptı.


Alanında uzman çalışanları, akademik unvana sahip hekim kadrosu, hasta odaklı üstün hizmet anlayışı ve multidisipliner çalışmayı bir araya getiren VM Medical Park Samsun Hastanesi hekimleri, Amasya’nın Aile Hekimleri ve uzman doktorlarıyla bir araya geldi.



Obezite, hipek ve pankreas cerrahisi ele alındı


Opr. Dr. Mustafa Çağlar tarafından moderatörlüğü yapılan toplantıda VM Medical Park Hastanesi’nden Prof. Dr. Arif Kökçü jinekolojik onkoloji alanında, Prof. Dr. Taner Özbenli migren tedavisinde bilişsel davranışsal terapinin başarı oranı hakkında, Prof. Dr. Ramazan Özçankaya ise psikiyatrik vakalar konusunda bilgiler verdi.


Doç. Dr. İlhan Karabıçak obezite, hipek tedavisi, karaciğer ve pankreas cerrahisi hakkında, Doç. Dr. Özlem Şahin Balçık anemiler, talasemi ve gebelik ile ilişkili hematolojik komplikasyonlar hakkında, Doç. Dr. Murat Erdoğan ortopedide spesifik olarak boy uzatma operasyonları hakkında, Uzm.Dr. İsmail Özer nefroloji, böbrek sağlığı ve hastalıkları hakkında konuşma yaptı.



Robotik sistem ve güncel tedaviler


Yrd. Doç. Dr. İ. Barış Okumuş ve Yrd. Doç. Dilek Erdem, her hafta düzenli olarak VM Medical Park Samsun Hastanesi’nde yapılan tümör konseylerinde sunulan vakaların multidisipliner çalışmaları, radyasyon onkolojisi ve medikal onkolojide ilaç hazırlamada robotik sistem ve güncel tedaviler hakkında bilgiler verdi. Yrd. Doç. Dr. Atilla Saraç damar tedavisi hakkında, Opr. Dr. Dilek Polat çocuk cerrahisinde multidisipliner yaklaşım konusunda, Uzm. Dr. Gülsüm Figen Günindi ise çocuk endokrinolojinin bölgede önemli bir ihtiyaç olması sebebiyle çocuk yan dal ekibinin aktif çalışmaları hakkında bilgiler verdi.



Çocuk hastanesi projesi hayata geçiyor


Son olarak sözü alan VM Medical Park Samsun Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Adem Dirican, hastanelerinin akademik gücü, yüksek teknolojik cihaz yatırımları ve kısa süre içerisinde hayat geçmesi planlanan Çocuk Hastanesi Projesi hakkında bilgi verdi. Aile hekimlerinden gelen soruları cevaplayan VM Medical Park Hastanesi hekimleri, aile hekimleri ve uzman hekimler ile keyifli bir toplantıyı geride bıraktı.




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