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14 Mayıs 2018 17:47

Hemşireleri unutmadılar

VM Medical Park Samsun Hastanesi Yönetimi Hemşirelik Haftası’nı kutlamak için hemşireler ile bir araya geldi.

Hemşireleri unutmadılar

14 Mayıs 2018 17:47


Kutlamada hastane Genel Müdürü Hakan Özcan, “Mesleğinizin kutsallığına inanarak büyük bir sevgi ve özveriyle çalıştığınız ve insanların sağlıklı bir yaşam sürmelerine yaptığınız katkılar için sizlere teşekkür ederim” dedi.


MLP Care Yönetim Strateji ve Performans Grup Koordinatörü Hikmet Çavuş ise, “Biz hekimler, hayatlarınızı ihtiyaç sahibi kişilere tıbbi olarak yardım etmeye adadığınızı ve görevinizi yaparken aktif ve dinamik iş temposu içerisinde ne kadar kararlı bir duruş sergilediğinizi biliyoruz. Gece-gündüz demeden çalışan hemşirelerimizin gününü kutluyorum” diyerek tüm hemşirelerin Hemşireler Günü ve Haftası’nı kutladı.




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