Her 100 kadından 3’ünde görülüyor

Dr. Arif Kökçü, rahim kanserinin kadın genital kanserleri içinde en sık görüleni olduğunu ve her 100 kadından iki veya üçünde görüldüğünü söyledi.

Kadın genital kanserlerinin erken tanı ve tedavisi hakkında açıklamalarda bulunan VM Medical Park Samsun Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinden Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Arif Kökçü, “Rahim kanseri kadın genital kanserleri içinde en sık görüleni olup her 100 kadından iki veya üçünde görülür. Rahim kanseri genellikle menopoz dönemine yakın veya menopozu takip eden yıllarda ortaya çıkar. Ancak olguların yüzde 5 kadarı 40 yaşından önce görülebilmektedir. Doğurmamışlık, polikistik over sendromu, geç menopoz, obezite, diyabet, karşılanmamış östrojen tedavisi, meme kanseri için kullanılan tamoxifen, endometrial hiperplaziler, herediter kolo-rektal kanser gibi durumlar rahim kanseri gelişmesi için önemli risk faktörleridir. Kadın genital kanserleri içinde ikinci sıklıkta yumurtalık kanserleri görülür. Yaşam boyunca her 68 kadından birinde yumurtalık kanseri gelişir. Az doğum yapmış ve doğum yapmamış olanlar, erken adet görmüş ve geç menopoza girmiş olanlar ve aşırı kilolu kadınlarda yumurtalık kanseri sıklığı artmaktadır. Maalesef erken bir belirtisi olmadığından ve çoğu kadınlar karında şişlik hissettiklerinde başvurduklarından, yumurtalık kanserlerine geç dönemde tanı konulmaktadır” dedi.

Rahim ağzı kanserinin risk faktörleri

Rahim ağzı kanserinin risk faktörlerine değinen Prof. Dr. Arif Kökçü, “Kadın genital kanserleri içinde üçüncü sıklıkta rahim ağzı kanserleri görülmektedir. Yaşam süresince her 128 kadından birinde rahim ağzı kanseri gelişir. Rahim ağzı kanserlerinin görüldüğü ortalama yaş 51 olup, 30 ila 39 yaş arasında, ve 60 ila 69 yaş arasında yaklaşık olarak aynı oranlarda görülür. Rahim ağzı kanseri gelişmesi için başlıca risk faktörleri; genç yaşta cinsel aktivite, çok eşlilik, sigara kullanımı, çok doğum yapmışlar, düşük sosyoekonomik durum gibi faktörlerdir. Rahim ağzı kanserlerine tarama testleri ile erken dönemde tanı konulabilmekte tedavisi cerrahi ile kolayca yapılabilmektedir" diye konuştu.

“Erken tanı hayat kurtarır”

“Erken tanı hayat kurtarır” diyen Dr. Kökçü açıklamasını şöyle tamamladı: “Kadın genital kanserlerinin başarılı bir şekilde tedavi edilebilmesi için, herhangi bir yakınması olmayan bütün kadınlar yılda bir detaylı jinekolojik kontrol muayenesi olmalıdır. Düzensiz kanamaları olan veya cinsel temas sırasında veya sonrasında kanama veya lekelenme şeklinde kanlı akıntısı olan kadınlar, menopozal dönemde herhangi bir şekilde vajinal kanaması veya kanlı akıntısı olanlar, vakit kaybetmeksizin bir jinekolog doktora başvurmalıdır. Günümüzde, erken evrede tanı konulan kadın genital kanserlerinin başarılı bir şekilde tedavi edilmesi mümkündür.”