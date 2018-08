Her akşam 20.00’de "Samsun İçin Okuma Vakti"

Projenin ardından Samsun’da öğrencinin okuduğu kitap sayısında yüzde 90 artış sağlandı.

Samsun’da saat 20.00’de televizyonlar kapatılıyor, herkes kitabın başına geçiyor. İl yöneticilerinden esnafa, öğrencilerden sporculara herkes aynı saatte tüm teknolojik aletleri kapatarak kitap okuyor. Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan projenin amacı 7’den 70’e herkese kitap sevgisini ve okuma alışkanlığını kazandırmak. Projeye öğrenciler de aileleri ile birlikte kitap okuyarak destek oluyor. Birçok sanatçı da Samsun’da başlatılan projeye video çekerek destek oldu.

Samsun İçin Okuma Vakti projesi, çocuklardaki kitap okuma alışkanlığında ve kitap okuma sayısında da büyük artışa sebep oldu. 3 yıl önce Samsun’da 1 öğrenci 1 eğitim öğretim yılında 10 kitap okurken, şu anda ise yüzde 90 artışla bir öğrenci eğitim-öğretim yılında ortalama 19 kitap okuyor. Samsun’da kitap okuma alışkanlığını kazandırmak ve farkındalık oluşturmak için birçok projeye imza attıklarını ve Samsun İçin Okuma Vakti projesinin de devam ettiğini ifade eden Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Samsun’daki kitap okuma alışkanlığının Türkiye’ye örnek olabileceğini söyledi.

“Çocuklar, büyüklerinden görerek kitap okumaya alışıyor”

Samsun’da kitap okuyan kişi sayısında ve okunan kitap sayısında büyük bir artış yaşandığının altını çizen Coşkun Esen, “İlimizdeki öğrencilerin kitap okuma istatistiklerini incelediğimizde geçtiğimiz eğitim öğretim yılında bir öğrencimizin ortalama 19 kitap okuduğunu tespit ettik. 3 yıl öncesine baktığımızda öğrenci başına 10 adet kitap okunuyordu. 3 yılda yüzde 90 oranında bir artışla bu sayının neredeyse ikiye katlandığını görüyoruz. Çocuklar genellikle söylediklerimizden değil, yaptıklarımızdan öğrenirler düşüncesiyle uyguladığımız Samsun Okuma Vakti etkinliği ile de artık her eve, aileye ve her sokağa okuma alışkanlığını taşıdık. Toplumun her kesimi de bu etkinliğe sahip çıktı ve çıkmaya devam ediyor. Nasıl ki her evde yemek vakti olduğu gibi bir de kitap okuma vakti oluştu. Artık her akşam saat 20.00’de Samsun İçin Okuma Vakti. Bunu başardığımız için çok mutluyuz” dedi.

“Türkiye’de birçok kez gündem olduk”

Sosyal medyada birçok kez Türkiye gündeminde yer aldıklarını vurgulayan Coşkun Esen, “Sürekli sahada dolaşıyorum. İlimizdeki en uzaktaki okula giderek öğretmenlerle, öğrencilerle ve ailelerle beraber oluyorum. Onları dinliyorum. Çünkü eğitim sadece öğrencinin değil her paydaşın etkin rol alması gereken bir uğraşıdır. Bu ziyaretlerim sırasında temas ettiğim herkese ‘Samsun İçin Okuma Vakti’ projemizden bahsetmekte ve evde çoluk çocuk kitap okuduklarını söylemektedirler. Ayrıca ilimizdeki birçok medya organında geniş yer bulan çalışmamız ildeki sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenmekte. Yerel ve ulusal birçok ünlü isim projeye olan desteklerini video mesaj olarak Samsun halkıyla paylaşmakta. Bunun yanında sosyal medyada #samsunokumavakti hastagi birkaç defa Türkiye gündemi olmuştur. #samsunokumavakti hastaginde yapılan paylaşımlardaki fotoğraflar ilimizin bunu desteklediğini gösteriyor. Samsun ‘okuyan şehir’ olmak için ülkemizde önemli bir başlangıç yaptı. Samsun nasıl Kurtuluş savaşı kıvılcımının ilk ateşlendiği yerse okuma anlamında da ilk kıvılcımın ateşlendiği yer olacaktır. Birçok ilin bu çalışmamızı örnek alacağını ve ülke genelinde bir aleve dönüşeceğine inanıyoruz” diye konuştu.