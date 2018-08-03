Her ay bin 300 İlkadımlı tarihle buluşuyor

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok tarafından geçen yıl "Bir Destandır Çanakkale" sloganı ile başlatılan Bursa ve Çanakkale gezilerine ilgi artarak devam ediyor. Tüm masrafların İlkadım Belediyesi tarafından karşılanarak katılımcıların ücretsiz faydalandığı gezi; her hafta salı ve cuma günleri üçer otobüsten olmak üzere her ay bin 300 İlkadımlıyı tarihle buluşturuyor. Bursa’da Osmanlı döneminden kalan tarihi yapıların gezilmesinin ardından 1 gece konaklayan kafile Çanakkale’de şehitliği ziyaret ederek alanında uzman rehberlerden bilgi alıyor. Önce Bursa’da Osmanlı döneminin izlerini taşıyan cami ve eserleri gezerek dönemin mimari yapısını tanıyan kafile Çanakkale gezisiyle de yakın tarihe şahitlik ediyor. Dünyada eşi benzeri olmayan bir destanın yaşandığı toprakları yerinde gören İlkadımlılar hem şehitleri dualarla anıyor hem de bilmedikleri birçok ayrıntıyı öğreniyor.

"Bu destanı nesilden nesile aktarmak görevimiz"

Gezilerin devam edeceğini belirten Başkan Tok, "Bir Destandır Çanakkale dedik ve bu destanı nesilden nesle aktarma görevini seve seve üstlendik. Vatandaşlarımızı tarihimizin en önemli yerlerinden olan Çanakkale ile buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu topraklar için canını vermiş ve bir destan yazmış aziz şehitlerimize dualarımızı iletmenin de bir vesilesi haline gelen gezi sonrası vatandaşlarımızdan aldığımız olumlu tepkiler bizleri gururlandırıyor. Kendi imkanlarıyla gidemeyecek hemşehrilerimizi hiçbir ücret almadan Bursa ve Çanakkale ile buluşturuyoruz. Her ay bin 300 vatandaşımız gezilerimize katılıyor. Yoğun ve her geçen gün artarak devam eden ilgi de bizleri oldukça sevindiriyor. Değerli hemşehrilerimize teveccühleri ve ilgileri için yürekten teşekkür ederim" diye konuştu.