Hesap vermeyen müşteri, mekan sahibini vurdu

Olay, saat 23.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacı Önder E. ve yanında bulunan 4 arkadaşı birahanede alkol aldıktan sonra hesap vermeden buradan çıktılar. Müşterilerin peşine dışarı çıkan birahane sahibi Hasan Kaplan(42) ile şahıslar arasında sözlü tartışma çıktı.Çıkan tartışma sonucunda Hacı Önder E. belinden çıkarttığı silahla birahane sahibi Hasan Kaplan’a 2 el ateş ederek ayağından yaraladı. Yaralanan birahane sahibi olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince Bafra’da özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Tıp Fakültesine sevk edildi. Polis, olay sonrası kaçan Hacı Önder E. ve yanındaki şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.