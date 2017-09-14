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14 Eylül 2017 08:08

Hesap vermeyen müşteri, mekan sahibini vurdu

Samsun’un Bafra ilçesinde bir birahane sahibi, hesap vermeden çıkan müşteri tarafından ayağından vurularak yaralandı.

Hesap vermeyen müşteri, mekan sahibini vurdu

14 Eylül 2017 08:08


Olay, saat 23.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacı Önder E. ve yanında bulunan 4 arkadaşı birahanede alkol aldıktan sonra hesap vermeden buradan çıktılar. Müşterilerin peşine dışarı çıkan birahane sahibi Hasan Kaplan(42) ile şahıslar arasında sözlü tartışma çıktı.Çıkan tartışma sonucunda Hacı Önder E. belinden çıkarttığı silahla birahane sahibi Hasan Kaplan’a 2 el ateş ederek ayağından yaraladı. Yaralanan birahane sahibi olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince Bafra’da özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Tıp Fakültesine sevk edildi. Polis, olay sonrası kaçan Hacı Önder E. ve yanındaki şahısları yakalamak için çalışma başlattı.


Olayla ilgili inceleme devam ediyor.




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