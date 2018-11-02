HİPEK'le gelen sağlık

2014 yılında kalın bağırsak tümörü nedeniyle ameliyat olan 45 yaşındaki Recep Özçelik, düzenli olarak yapılan tetkiklerinde, karın içinde tekrar tümör saptanması üzerine VM Medical Park Samsun Hastanesine başvurdu. Hastanenin Genel Cerrahi Kliniğinden uzman hekimlerin değerlendirdiği hastada HİPEK (karın içi sıcak kemoterapi) tedavisi uygun bulundu. Isıtılmış, yüksek konsantrasyondaki kemoterapi ilaçları, ameliyat esnasında direkt olarak hastanın karın içindeki kanser hücrelerine verildi.

Genel Cerrahi Kliniğinden Doç. Dr. İlhan Karabıçak tedavi yöntemi hakkında bilgi vererek, “Türkiye'de sayılı merkezde bulunan ve Karadeniz Bölgesi'nde sadece VM Medical Park Samsun Hastanesinde uygulanan HİPEK, kanser hastalarına daha uzun ve sağlıklı bir yaşam şansı sunmaktadır. HİPEK, karın içine yayılan kanserlerin cerrahi müdahale ile temizlenmesi ve ameliyat sonunda karın içine hazırlanan sıcak kemoterapi ilaçlarının verilmesiyle gerçekleşen tedavi şeklidir. Ameliyatın cerrahi kısmından sonra aynı seansta hasta uyandırılmadan karnın içine 41-43 derece arası ısıtılmış kemoterapi sıvısı verilir. Bu sıvının karnın tüm kısımlarına ulaşması sağlanır. Bunun için özel cihazlar kullanılır. HİPEK'te hem kanser hücreleri direkt ilaçla karşılaşır hem de sıcak etkisi ile tümör hücrelerini tahrip etme etkisini artırır. Ayrıca damardan verilmediği için bazı yan etkilerin görülme şansı daha azdır" dedi.

Recep Özçelik ise sıcak kemoterapi tedavi yönteminden oldukça memnun olduğunu dile getirirken, “4 yıldır yaşadığım sıkıntılara şifa olan VM Medical Park Samsun Hastanesine ve tedavi boyunca beni yalnız bırakmayan Genel Cerrahi Kliniği hekimlerine çok teşekkür ederim. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum” diye konuştu.