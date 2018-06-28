Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi’nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, markete giren Volkan B.(35), vatandaşlar tarafından fark edilerek polise haber verildi. Olay yerine giden polis, Volkan B.’yi marketin içinde sigara reyonlarını kurcalarken suçüstü yakaladı. Alkollü olduğu öğrenilen Volkan B., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yapılan araştırmada hakkında 1 yıl 8 ay da hapis cezasının bulunduğu öğrenilen Volkan B., polisteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edildi.