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13 Haziran 2018 18:13

Hırsızlar, polisin takibi sonucu yakalandı

Samsun’da girdikleri evin çatısından topuzlu kantar çaldıkları iddia edilen 2 kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Hırsızlar, polisin takibi sonucu yakalandı

13 Haziran 2018 18:13


Olay, Samsun’un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlar girdikleri evin çatısında bulunan topuzlu kantarı çaldı. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri yaptıkları araştırma sonucu çok sayıda güvenlik kamerası kayıtlarını da inceleyerek hırsızlık olayını Aziz B.(23) ve Ahmet E.’nin (22) gerçekleştirdiğini tespit etti. Söz konusu şahısların çaldıkları topuzlu kantar satıldığı hurdacıda ele geçirildi. Yapılan araştırmada Aziz B.’nin 3 ayrı hırsızlık suçundan hakkında 5,5 yıl kesinleşmiş hapis cezasının da bulunduğu ortaya çıktı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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