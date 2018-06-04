Hırsızlar Ramazan ayında camilerin musluklarını çaldı

Olay, Samsun’un Canik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Teknepınar Mahallesi’nde Müftü Acar Camii’ne gelen kimliği belirlenemeyen hırsız ya da hırsızlar, dün tuvaletlerden 7 adet, bugün de abdesthaneden 9 adet muslukları söküp çaldı. Caminin din görevlisi Mertcan Kır, hırsızlık olayını fark edince polise haber verdi. Din görevlisi Kır, "Dün hırsızlık oldu. Mecburen vanaları kapatmak zorunda kaldık. Anons verdik cemaate suyumuz kapandı abdestli gelin diye. Kimileri abdestsiz geldi mağdur oldu. Baya bir sıkıntı yaşadık. Allah ıslah etsin bunu yapanları. Camiden yapılacak bir şey değil bu. İnşallah yakalanırlar" dedi.

Mahalleli gençler ise camideki hırsızlık olayının Ramazan günü yapılmasının daha da kötü olduğunu ifade etti.

Gaziosmanpaşa Mahallesi’ndeki Hacı Bahadır Alaman Camii’nin de muslukları çalındı. Kimliği belirlenemeyen hırsız ya da hırsızlar, abdesthaneden 4, tuvaletlerden ise 3 olmak üzere 7 musluğu çaldı. Hırsılık olayını fark eden caminin din görevlisi Mustafa Ak olayı polis ekiplerine bildirdi. Mustafa Ak, hırsızların muslukları çalması üzerine suyun boşa aktığını belirterek usta getirip yeni musluk taktırdıklarını söyledi.

Polis her iki camideki musluk hırsızlığıyla ilgili çalışma başlatırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.