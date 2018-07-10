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10 Temmuz 2018 15:58

Hırsızlık suçundan 5 yıl cezası bulunan genç kadın yakalandı

Samsun’da hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan 21 yaşındaki kadın polis tarafından yakalandı.

Hırsızlık suçundan 5 yıl cezası bulunan genç kadın yakalandı

10 Temmuz 2018 15:58


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerden hırsızlık suçundan hakkında toplam 5 yıl hapis cezası bulunan ve polis tarafından aranan Emine G.(21) Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Eşinin de hırsızlık suçundan cezaevinde olduğu öğrenilen Emine G., bugün Samsun Adliyesine sevk edilerek adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.




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