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18 Haziran 2018 18:23

Hırsızlık şüphelisi 2 kardeş adliyeye sevk edildi

Samsun’un Bafra ilçesinde 5 ayrı yerden hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 kardeş, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Hırsızlık şüphelisi 2 kardeş adliyeye sevk edildi

18 Haziran 2018 18:23


Edinilen bilgiye göre, muhtelif zamanlarda 5 ayrı yerde gerçekleşen hırsızlık olaylarını aydınlatmak için çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, hırsızlık olaylarının gerçekleştirildiği güzergahlardaki kamera görüntüleri inceleyerek olayı gerçekleştirdiği iddia edilen A.B.(25) ve S.B.(24) isimli kardeşleri gözaltına aldı. Gözaltına alınan kardeşlerin Fatih Mahallesi’ndeki evlerinde yapılan aramalarda da çalıntı mallar ele geçirildi. Daha önceden de haklarında hırsızlıktan sabıkası bulunan iki kardeş, Asayiş Bürodaki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi.




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