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Hırsızlık şüphelisi 3 çocuk yakalandı

Samsun’da 3 ayrı iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 çocuk yakalandı.

Samsun'da 3 ayrı iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 çocuk yakalandı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde bulunan Samsun Yabancılar Çarşısı'nda dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 ayrı iş yerinden 1 adet saat, 1 adet plastik bileklik, 1 adet eşofman altı ve 1 adet tişört çaldığı iddia edilen Y.A.(15), I.S.(14) ve E.H.A.(13), özel güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen 3 çocuk bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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