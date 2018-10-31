Bu çerçevede Prof. Dr. Bekir Şişman tarafından “Hoca Ahmed Yesevî'yi Anlamak” konulu bir konferans verildi.

Fen-Edebiyat Fakültesi, Prof. Dr. Fevzi Köksal Konferans Salonunda gerçekleştirilen konferansa dinleyici olarak Dekan Prof. Dr. Bekir Batı, çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenci katıldı. Konferansta konuşan Prof. Dr. Bekir Şişman, Türk tasavvuf düşüncesinin ilk ve en önemli kurucularından olan Hoca Ahmed Yesevi'nin İslamiyet yorumunun korku ve cezaya değil, aşka ve irfana vurgu yaptığını belirtti.

Şişman konuşmasında daha sonra şunları söyledi: “Geniş bir hoşgörü ve insan sevgisinin ağır bastığı bu ekolün (mektebin) temel özelliği ilahi aşkı öne çıkarmasıdır. Daha sonra Horasan'ın üç ereni diye adlandırılan Yunus Emre, Mevlana ve Hacı Bektaş-ı Veli'de ortaya çıkacak olan bu vurgu, Türk Halk Sûfizmi'nin en karakteristik özelliği olmuştur. Yesevi, şiirlerinde bir şairlik iddiasında bulunmamıştır. O fikir ve öğütlerini halka daha iyi duyurabilmek için şiirlerini bir araç olarak kullanmış; dini konuların daha iyi anlaşılabilmesi için yaşantısı ile ilgili Hikmet'ler söylemiştir. Yesevi Hazretleri'nin en önemli hizmeti; İslam'a en büyük hizmeti; ana karakteri Arapça olan Kur'ân-ı Kerim'i Türkçe yorumlayarak İslam'ın evrensel yönünün açığa çıkmasına katkı sunmuş olmasıdır. İslam'ın değerlerini Türk kültürünün değerleri ile kaynaştıran Yesevi öğretisi, özellikle bozkırda yaşayan Türk boylarının İslamiyet'i benimsemesini kolaylaştırmıştır. Kendisi hikmetleri aracılığıyla önce çevresindeki insanlara, sonra da bütün Türk dünyasına şamil olacak mesajlar vermiş ve Türk boylarının İslam'ın özü olan Allah inancını doğru anlamaları için çaba harcamıştır. Bu nedenle şiirlerinde gariplik, fakirlik ve yetimlik, edep, hayâ, gönül, yalan, kibir, riya, aşk, cehalet, adalet, haram, helal gibi bazı kavramları öne çıkarmış ve onlara daha çok vurgu yaparak dikkat çekmeye çalışmıştır” şeklinde konuştu.