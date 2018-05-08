Horlamanın, yorgun ve uykulu hissetmenin nedeni ‘uyku apnesi’ olabilir

Dr. Erdal Seren, “Her gece düzenli olarak horluyor, kendinizi gün içerisinde yorgun ve uykulu hissediyorsanız, ‘uyku apnesi’ olabilirsiniz” dedi.

Samsun Büyük Anadolu Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Erdal Seren, horlama, ağız-boğaz kuruluğu, gece idrara çıkma, gece terlemesi, uykuda aşırı hareketlilik ve huzursuzluk gibi şikayet belirtileri veren uyku apnesinin tedavisinin olduğunu söyledi.

Uyku apnesinin uyku esnasında nefes alışverişini etkileyen bir bozukluk olduğunun altını çizen Doç. Dr. Seren, “Uyku apnesi şikayeti olan kişi, geceleri uyurken kısa süreliğine solunum duraklamaları yaşar. Duraklamalar 20 saniyeye kadar sürebilir. Uykudaki solunum duraklamaları sonucunda kandaki oksijen miktarı azalır ve karbondioksit miktarı artar. Uyku apnesinin 3 ana belirtisi vardır: Horlama, gündüz uykululuk hali, tanıklı apnedir. Uyku apnesi merkezi sinir sistemindeki bir problem nedeniyle (merkezi uyku apnesi) veya solunum yollarındaki bir tıkanıklık nedeniyle oluşabilir” diye konuştu.

“Rahat uyku için tedavi olun”

Doç. Dr. Seren, uyku apnesine yol açan unsurları şöyle sıraladı:

“Yüksek tansiyon, gürültülü horlama, yorgunluk, aşırı sinirlilik, depresyon, unutkanlık, konsantrasyon bozukluğu, sabah görülen baş ağrısı, kontrol edilemeyen şişmanlama, uykuda terleme, sık idrara çıkma, mide yanması, gündüz uyku basması gibi sorunlar uyku apnesinin sonuçları olarak ortaya çıkabilir. Uyku apnesi tanısı koyulmuş hastalara öncelikle muayene edilip muayeneleri sonrası tıkanma sorunları çözülüp yani uyku apnesine sebep olacak sebepler bulunup ona göre cerrahi tedavinin planlanması gerekebilir."