Hukuk Fakültesinde mezuniyet coşkusu

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende Hukuk Fakültesinde öğrenim gören 196 mezun öğrenci adına 4. dönem mezunları birincisi Süleyman Çağlayan Tuna tarafından bir teşekkür konuşması gerçekleştirildi.

OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan törende yaptığı konuşmada öğrencilere seslenerek, “Bugün öğrencilerimiz için çok güzel bir gün. Lütfen çok çalışın. Bu vatan için çok ölenler oldu. Sizler de hukukçu olarak çok şeyler yapmalısınız. Yapabilirsiniz ve buna inanmalısınız” dedi.

Vali İbrahim Şahin ise yaptığı konuşmasında, “Sevgili öğrenciler, benim size en büyük tavsiyem mutlak suretle yüksek lisans ve doktoranızı yapmanızdır. Sevgili gençler, başta Türkçeyi çok iyi kullanalım. Bir yabancı dili özellikle günümüzün geçerli dili olan İngilizceyi çok iyi öğrenelim. İmkânı, gücü ve gayreti olan arkadaşlar sınırlarımızın dışına çıksınlar” diye konuştu.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere diplomaları Vali İbrahim Şahin ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi.

Diploma törenin ardından, Hukuk Fakültesi 4. dönem mezunları birincisi Süleyman Çağlayan Tuna tarafından mezuniyet kütüğüne plaket çakıldı. Daha sonra mezun olan öğrenciler tarafından havaya kep atıldı.

Törene ayrıca, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, Samsun Baro Başkanı Kerami Gürbüz, Çarşamba Kaymakamı Mustafa Günay, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Gültekin Bülbül, Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Tahsin Keçeligil, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Niyazi Usta, öğretim görevlileri, öğrenciler ve mezun olan öğrencilerin aileleri katıldı.