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Hurda yüklü kamyon devrildi, faciadan dönüldü

Samsun’da hurda yüklü kamyonun devrilmesi sonucu faciadan dönülürken, kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Samsun'da hurda yüklü kamyonun devrilmesi sonucu faciadan dönülürken, kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.


Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Selyeri mevkisi viyadük altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinan Özmalkoç idaresindeki 55 K 9545 plakalı hurda demir yüklü kamyon kavşakta virajı alamayarak yan yattı. Kazada devrilen kamyonun sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, kaza yerine gelen ambulansla hastaneye gitmek istemedi. Kamyonun devrildiği yerde kazadan 10 dakika önce öğrencilerin bekleyip gittiği ve faciadan dönüldüğü öğrenildi.

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