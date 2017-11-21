Hurdacının katil zanlısı polise teslim oldu

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi Kalyon Sokak’ta önceki akşam saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurdacı dükkanı sahibi 4 çocuk babası Doğan Kılınç (41), akrabası Çetin Kılınç (44) ile birlikte sokakta yürüdükleri bir sırada silahlı saldırıya uğradı. Silahlı saldırı sırasında Çetin Kılınç kendini yere atarak saldırıyı yara almadan atlatırken, vücuduna kurşun isabet eden Doğan Kılınç, kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde hayatını kaybetti.

Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen 23 yaşındaki Serkan D. olaydan sonra kaçtı. Serkan D. bugün Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde polise teslim oldu.