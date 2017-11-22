Hurdacının katili tutuklandı

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi Kalyon Sokak’ta önceki Pazar akşamı saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurdacı dükkanı sahibi 4 çocuk babası Doğan Kılınç (41), akrabası Çetin Kılınç (44) ile birlikte sokakta yürüdükleri bir sırada silahlı saldırıya uğradı. Silahlı saldırı sırasında Çetin Kılınç kendini yere atarak saldırıyı yara almadan atlatırken, vücuduna kurşun isabet eden Doğan Kılınç kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde hayatını kaybetti.

Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen 23 yaşındaki Serkan D. olaydan sonra kaçtı. Serkan D. dün Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde polise teslim oldu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Serkan D., polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Serkan D., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.