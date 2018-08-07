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07 Ağustos 2018 01:07

Hurdalıkta çıkan yangın 2 evi kül etti

SAMSUN (İHA) – Samsun’da bir otomobil hurdalığında çıkan yangının binalara sıçraması nedeniyle mahalle sakinleri evlerden tahliye edildi.

Hurdalıkta çıkan yangın 2 evi kül etti

07 Ağustos 2018 01:07

Yangında 2 ev küle döndü.


Olay, Canik ilçesi Yeni Mahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede bulunan bir otomobil hurdalığında iddiaya göre sigara izmaritinden yangın çıktı. Yangının bir anda büyümesiyle mahallede adeta korku dolu anlar yaşandı. Kısa sürede şiddetini arttıran yangın çevrede bulunan evlere sıçrayınca, bölgedeki vatandaşlar evlerinden tahliye edildi.


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını 1 saat süren çalışma sonucunda kontrol altına aldı. Korku dolu anların yaşandığı bölgede, şans eseri kimse yaralanmadı.


Polis ve itfaiye ekipleri, yangınla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.




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