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15 Ağustos 2018 16:28

Husumetlisinin evine kurşunladı

Samsun’da husumetli olduğu şahsın evini kurşunlayan ve yakalanarak gözaltına alınan 1 kişi, adliyeye sevk edildi.

Husumetlisinin evine kurşunladı

15 Ağustos 2018 16:28


Olay, Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre D. ile aralarında eskiye dayanan husumet olduğu iddia edilen Soner Ç., şahsın ikametine giderek pompalı tüfekle evini kurşunladı. Olayın ardından karşı tarafın şikayeti üzerine, Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri inceleme başlattı.


Yapılan çalışmaların ardından olayın şüphelisi Soner Ç., ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edildi.




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