Diğer
Kategoriler
08 Temmuz 2017 11:47

Huzurevi sakinlerinin kavgasında kan aktı: 1 yaralı

Samsun’da huzurevinde kalan 2 yaşlı vatandaş arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Huzurevi sakinlerinin kavgasında kan aktı: 1 yaralı

08 Temmuz 2017 11:47


Olay, Canik ilçesi Toptepe Mahallesi’nde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Samsun Huzurevi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, huzurevinde kalan Nevzat C.(65) ile Ali T.(65) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesinin ardından eline meyve bıçağı alan Ali T., Nevzat C.’yi sol omuz kısmından yaraladı. Omzundan 8 santim kesiği bulunan Nevzat C., olay yerine gelen ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Olay yerine gelen ekipler arkadaşını bıçakla yaralayan Nevzat C.’yi suç aletiyle birlikte gözaltına aldı.


Polis, olayla ilgili çalışmasını sürdürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
26
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    26°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    27°C
SAMSUN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 14 ŞEVVÂL 1438
  • 08 Temmuz 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :02:43
  • Güneş :05:02
  • Öğle :12:51
  • İkindi :16:52
  • Akşam :20:18
  • Yatsı :22:17
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!