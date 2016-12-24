İç çamaşırında kokain ele geçti

Samsun’da bir şahsın iç çamaşırında 23 gram kokain ele geçti.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir ihbarı değerlendirerek, dün gece İstanbul’dan gelen 28 yaşındaki U.Ş. yönetimindeki bir aracı Samsun-Ankara kara yolu üzerinde durdurdu. Polis, sürücünün aracında ve üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada sürücünün iç çamaşırına sakladığı 2 poşet halinde toplamda 23 gram kokain ele geçirildi. Sürücü U.Ş., polis tarafından gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan U.Ş., “uyuşturucu ticareti” suçundan Samsun Adliyesi’ne çıkarıldı.