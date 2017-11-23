İçme suyu elektrik üretecek

Selahattin Ereren Su Arıtma Tesisi, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yıllardır şehrin su ihtiyacının karşılaması için kullanıyor. Belediye tarafından su artıma tesisine yapılan HES ile birlikte arıtılmak için tesise gelen sudan elektrik üretilecek.

"Dövizimin çoğu elektriğe gidiyor"

Ülkedeki dövizlerin yurt dışına çıkışının engellenmesi için böyle elektrik üretim sistemlerine ihtiyaç olduğunu vurgulayan Samsun Valisi Osman Kaymak, "Bu tesiste, içme suyundan elde edilen kinetik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürerek büyük bir fayda ortaya koydular. Son yıllarda ülkemizde yenilenebilir enerjiler çok destekleniyor. Buna da ihtiyacımız var. Türkiye’nin yurt dışına ödediği dövizin büyük miktarı enerjiye gidiyor. Tunceli’de valilik yaparken, terör örgütü barajların kullanımını engelliyordu. Enerji Bakanımız arayarak, barajların üretim yapmasını istemişlerdi. Kendi kaynaklarımızın enerjiye dönüştürülmesi çok önemli bir konu. Nerede küçük bir imkan varsa bunun enerjiye dönüşerek insanlığın hizmetine verilmesi çok önemlidir. 2-3 senede maliyetini amorti edecek bu tesis. Ülkemize ve belediyeye katkı verecek bu projeye imza atanlara teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Tesis, yılda 0,5 megawatt enerji üreterek 3 yılda maliyetini karşılayacak"

Tesisin kendi kendisini amorti edeceğini ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Çakmak Barajı’ndan arıtma tesisimize gelen su, yukarıdan geldiği için potansiyel enerji ile geliyor. Suyun çıkışı, buraya oranla daha yüksekte. Bu suyun baraja girme ağzı var. O ağza, su girerken kuracağımız bir türbinle ‘potansiyel enerjiyi çevirip, elektrik enerjisi üretebiliriz’ dedik. Bu enerji de tesiste kullandığımız elektrik harcamasına katkı sağlar düşüncesi ile bu tesisi yaptık. OKA’dan 700 bin TL katkı aldık. Toplamda 2,6 milyon TL maliyetle bir jeneratör kurduk. 0,5 megawattlık bir bu jeneratör, buranın enerjisini belli oranda karşılıyor. 2,6 milyon TL’ye mal olan bu tesis, ürettiği enerjiyle 3 yılda kendini amorti edecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından da bu proje için katkı aldık. Bu ve buna benzer yenilenebilir enerji işlerini yapıyoruz. Böylece aşırı derecede elektriğe dayalı olan raylı sistem ve tesislerin elektrik harcamalarını belli bir oranda telafi ediyoruz" diye konuştu.

"Türkiye’nin büyümesi için elektik üretimi şart"

Türkiye’deki elektrik üretiminden de bahseden Yılmaz, "Türkiye 1990’lı yılların sonunda 40 bin megawatt kurulu güç sahibi bir ülkeydi. Türkiye geçtiğimiz 10 yıl içerisinde 40 bin megawatt daha kurulu güç kurdu. Yani şu anda Türkiye’nin kurulu güç kapasitesi 80 bin megawatt civarında. Bizim burada yaptığımız yenilenebilir enerji jeneratörü de bu kapasitenin içerisinde samla olarak yer alıyor. Enerji ülkeler açısından çok önemli bir konu. Bugün jeneratörümüzü devreye sokacağız ve elektik üretmeye başlayacağız. Tesisimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kaydetti.

Vali Kaymak, Başkan Yılmaz ve beraberindeki heyet, konuşmaların ardından tesisi gezerek incelemelerde bulundu.

Mikro HES

SASKİ tarafından ihale edilen, yerli bir firma tarafından milli ve yerli üretim teknolojileri kullanılarak yapılan mikro hidroelektrik santrali hizmete girdi. Çakmak Barajı’ndan arıtma tesisine giden içme suyundan yılda 0,5 megawatt elektrik üretilecek.