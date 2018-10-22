İdrar kaçırma problemi

Kadınların korkulu rüyası olan "idrar kaçırma" probleminin çözümünün olduğunu belirten Üroloji Uzmanı Opr. Dr. M. Gürkan Özkan, idrar kaçırmanın kadınlarda büyük psikolojik ve sosyolojik etkiler gösteren bir rahatsızlık olduğunu söyledi.

İdrar kaçırma hakkında bilgi veren Samsun Büyük Anadolu Çiftlik Hastanesi Üroloji Uzmanı Opr. Dr. M. Gürkan Özkan, "İdrar kaçırma, üriner inkontinans, mesaneden (idrar torbasından) kişinin isteği dışında idrar kaçırmasıdır. İdrar torbası kişi kendisi idrar yapmak isteyene kadar idrarı tutmakla sorumlu bir organdır. Sorun birçok sebebe bağlı olarak meydana gelişebiliyor. İleri yaş, obezite, sigara içimi, astım ve kronik bronşit, mesanede veya vajinada oluşabilecek enfeksiyonlar, bazı ilaçlar, menopoz, mesane taşları veya tümörleri, zorlu gerçekleşen doğumlar, hormonal değişimler, bazı nörolojik hastalıklar, mesane çıkım darlıkları idrar kaçırmanın nedenleri olabilir. Ayrıca sık sık tuvalete gitmek , idrar yapma hissi geldiğinde tuvalete yetişememek, tuvalette idrarını tamamen boşaltamama hissine kapılmak şeklinde mesanenin aşırı çalısmasına ait şikayetler varsa kişi uzman hekime başvurulmalıdır" dedi.

"Problem ortadan kaldırılabilir"

İdrar kaçırma sorunun azaltılabileceğini yada ortadan tamamen kaldırılabileceği belirten Özkan, "İdrar kaçırmada tedavinin ilk basamağı mesane eğitimidir. Bunun için sıkışmayı geciktirmek için, ayakta durmalı ya da oturulmalıdır. Perineye (apış arası) basınç uygulanmalı, karın kaslarını gevşetmek için solunum egzersizi yapmalıdır. Eğer engel olunamıyorsa kaçırmayı önlemek için idrar yapılmalıdır. Saatli ve düzenli idrar yapma yanında normal idrar yaparken de idrarını tutma (durdurma) eğitimleri yapılmalıdır. İdrar kaçıran bir kimse zannedilenin tersine, gece haricinde bol sıvı almalıdır. Ayrıca kabızlığı önleyecek lifli besinler alınmalıdır. Günlük alınacak sıvı miktarı ortalama 1,5 -2 litre olmalıdır. Mesanenin aşırı çalışmasına ait rahatsızlıklar ilaç kullanılarak düzeltilebilmektedir. Bütün bu ilaçların etkileri kişiden kişiye değiştiği için doz ayarlanması gerekmektedir. Ayrıca kullanan hastalarda farklı yan etkiler oluşabildiği için bu ilaçları doktor kontrolünde kullanmak gerekmektedir" diye konuştu.

"Ciddi bir sağlık sorunudur"

Eğitim tedavisinin sonuç vermediği durumlarda ise cerrahi yönteme başvurulduğunu ifade eden Özkan, "İleri düzeyde idrar kaçırması olan ve fizik egzersizlerin ve ilaç tedavisinin yararlı olmadığı olgularda operasyon gereklidir. Günümüzde yeni tekniklerin uygulanmasıyla, zorlanma tipi idrar kaçırma hastalıklarının yüzde 90'a yakını başarıyla tedavi edilmektedir. Hazneden lokal anestezi ile yapılan askı operasyonu neticesinde 20-30 dk da bu problemden kurtulabilir. Estetik açıdan hiç bir yara izi olmaması avantajdır. Hastanede kalış süresi yalnızca 1 gündür. Bu anlamda İdrar kaçırma ciddi bir sağlık problemidir. Bayanlarımızın utangaçlığa yer vermeden bir doktora başvurmalı ve tedavisini olması gerekmektedir" diyerek sözlerine son verdi.