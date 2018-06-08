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08 Haziran 2018 21:51

İftar vakti çıkan yangın korkuttu

Samsun’un Bafra ilçesinde iftar vakti çıkan yangın mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

İftar vakti çıkan yangın korkuttu

08 Haziran 2018 21:51


Yangın, Cumhuriyet Mahallesi Hacı Zülfikar Sokak’ta bulunan 5 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Akça’ya ait evde çıkan yangın bir mahalle sakini tarafından fark edilerek itfaiye ve polise haber verildi. Olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri evde kimsenin olmaması nedeniyle balkon camından içeri girerek yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında maddi hasar meydana geldi. Yapılan incelemede yangının televizyonun fişinin takılı olduğu prizden kaynaklandığı belirlendi. İftar için misafirliğe giden Akça ailesi haberi alır almaz eve geldi. Aile, gördükleri manzara karşısında büyük şok yaşadılar.


Yangınla ilgili inceleme sürüyor.




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