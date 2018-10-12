VM Medical Park Samsun Hastanesi Meme Kanseri Farkındalık Ayı'nda tüm kadınların meme kontrolü yaptırmasına dikkat çekmek için #İhmal EtMEMEli kampanyası düzenledi.

‘Şimdi Kontrol Zamanı' sloganıyla hayatın içerisinde birçok şeyi elimizi kullanarak bulabildiğimiz gibi, meme kanseri riskini de ellerimizle fark edebiliriz bilinciyle kadınları harekete geçirmeyi amaçlayan kampanyada, meme kanserini önlemek için meme kontrollerinin önemi ve elle muayenenin nasıl yapılması gerektiği hakkında da bilgiler verildi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Meme Sağlığı Merkezi hekimlerinin de katıldığı #İhmal EtMEMEli kampanyasına AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, eşi Semiha Yılmaz ve Atakum Belediye Başkanı'nın eşi Fatma Taşçı da standı ziyaret ederek toplumun direği kadınların sağlıklı bir hayat sürmesine katkı sağlayan #İhmal EtMEMEli kampanyasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Programda VM Medical Park Samsun Hastanesi Genel Müdürü Dr. Hakan Özcan da hazır bulundu.