İhsan Kalkavan ölümünün 1. yıl dönümünde kabri başında anıldı

Dönem Samsun Milletvekilliği yapan İhsan Kalkavan, vefatının 1. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Bir dönem Samsunspor, Samsungücü, Yolspor ve Kadıköyspor’da yöneticilik yapan ve Cumhuriyet Halk Partisi 24. Dönem Samsun Milletvekilliği görevini üstlenen İhsan Kalkavan, geçtiğimiz yıl kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. Siyaset ve futbol camiasının sevilen isimlerinden olan eski CHP Samsun Milletvekili Kalkavan için vefatının 1. yıl dönümünde Samsun Asri Mezarlığında bulunan kabrinin başında anma töreni düzenlendi.

Anma törenine İhsan Kalkavan’ın eşi Gülşen Kalkavan, kızı Melis Kalkavan Erdoğan, annesi Hatice Kalkavan, damadı Dr. Murat Erdoğan ve futbol camiasından birçok isim katıldı. Türkiye Futbol Adamları Derneği Samsun Şube Başkanı Gültekin Kullukçu, As Başkan Ali Güller, eski MHK Başkanı Bülent Yavuz ve Türkiye Gazetesi Spor Yazarı Ömer Faruk Ünal da anma töreninde hazır bulundu.

Babasının vefatına duyduğu üzüntüyü dile getiren Melis Kalkavan Erdoğan, "1 sene nasıl geçti bilmiyorum. Babam Samsun için de futbol için de bir değer haline gelmişti. Biz de bunu bir şekilde devam ettirmeye gayret gösteriyoruz" dedi.

Futbol camiası ise tören sonrası yaptıkları açıklamada, "İhsan Kalkavan’ın Samsun futboluna yapmış olduğu çok önemli hizmetler vardır. Allah kendisine gani gani rahmet eylesin. Kalkavan’ın yakınlarına Allah sağlık sıhhat nasip etsin" diye konuştu.