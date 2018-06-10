Ramazan ayında Atakumlulara dopdolu bir gece yaşatmak için kolları sıvayan Atakum Belediyesi, ünlü sunucu İkbal Gürpınar’ı Samsunlular ile buluşturdu. Samsun’da Ramazan ayının başlamasıyla birlikte, Atakum ilçesinde düzenlenen Ramazan Sokağı etkinlikleri, tüm coşkusuyla devam ediyor. Her akşam birbirinden farklı etkinlikler ile katılımcılara unutulmaz gece yaşatan Ramazan Sokağı ekinlikleri, bugün de sunucu İkbal Gürpınarı ağırladı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Mübarek Ramazan ayı nedeniyle düzenlediğimiz bu etkinlikler çerçevesinde bir araya geliyoruz. Bugün de Ramazan Sokağı etkinlikleri kapsamında sunucu İkbal Gürpınar’ı sizlerle buluşturmak istedik. Her yıl olduğu gibi bu yıl da siz değerli Atakumlulara güzel vakit geçirmeleri için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Yoğun ilginiz bizi oldukça mutlu ediyor. Hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Daha sonra sahneye çıkan ünlü sunucu İkbal Gürpınar ise, Türkiye’nin Suriyelilere kapılarını açtıktan sonra birçok sıkıntıdan kurtulduğuna dikkat çekerek, “Mülteciler ülkemize geldiği dönemlerde meteorolojiden açıklama yapıldı. ’Kuraklık var’ diye. Ancak sonra şakır şakır yağmur yağmaya başladı. Allah biliyor. Ben tüm sıkıntılarımızı ve 15 Temmuz darbe girişimini, Suriyelilere kapılarımızı açtığımız için atlattığımıza inananlardanım” açıklamasında bulundu.