İkinci el araç piyasasında işler yolunda

Yılbaşından itibaren sıfır araçlarda ÖTV oranının arttırılmasının sıfır araç piyasasını daralttığına dikkat çeken İbrahim Kınık, “Sıfır araç piyasasındaki daralmalar devam ediyor. Çok şükür ki 2.el otomobil piyasası bugünlerde iyi. 2. el oto galericiliği yapan esnaflarımızın birçoğu da hemen hemen kendilerini tatmin edebilecek satışlara ulaşabiliyor. Genel anlamda 2. el piyasasına yoğun bir rağbet var. Özellikle Ramazan Bayramı akabinde de Kurban Bayramı’nın gelmesi pazarımızda yoğun bir hareketliliğe neden oldu. Yaz ayları olması nedeniyle araçlarda ortalama 3 bin TL’lik bir artış söz konusu. Ancak fiyatlar yüksek olmasına rağmen beklentilerimizi karşıladık. Çok şükür Kurban Bayramı’nda da esnaflarımız satışlarını yaptılar” dedi.

“Hafta pazarı, korsan satıcılara karşı cumartesiye alındı"

Öte yandan devlete vergi ödemeden araç alım satımı yapan vatandaşlara geçit verilmeyeceğini dile getiren Kınık, “Merdiven altı satış yapanlar, sanayilerde, iş yerlerinin önünde, berberlerin önünde ve akrabalarının üzerinden vekalet alıp araç alım-satım yapanlar için önlemler alınması gerekir. Bazıları hafta sonları pazarımıza gelip dışarıda satış yapmaya çalışıyor. Bu nedenle pazar günleri açık olan otomobil pazarı artık cumartesi günleri açık olacak. Böylelikle bu korsanlara da geçit vermeyeceğiz. Tabii yetkililerin de bu işe bir çözüm üretmesi gerekir” diye konuştu.