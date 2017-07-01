İkinci el otoda ekspertizin önemi

Ekspertiz sektörünün Türkiye’de yeni yeni oluştuğunu söyleyen Samsun’un Çarşamba ilçesinde Oto Ekspertiz bayisi sahibi Özen Mercan, garantili ve ekspertiz mecburiyetinin zorunlu hale getirilmesiyle birçok mağduriyetin önüne geçilebileceğini bildirdi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Mercan, “Eskiden araçlarımızı herhangi bir tanıdığımıza gösteriyorduk. Sanayiye götürüp baktırıyorduk. Şimdi kapsamlı olmaya başladı. Arabanın birçok noktasının test edilmesi lazım. Kaportası, boyası, motoru, mekaniği, beyni, geçmiş raporları. Çünkü olması gereken garanti ve ekspertiz mecburiyeti birçok mağduriyetin önüne geçecek” dedi.