İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Osman Kaymak başkanlığında, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi 19 Mayıs Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Vali Kaymak toplantının açılışında yaptığı konuşmasında, "İlimizde özellikle son yıllarda yaşanan meteorolojik olayların ve alınan ihbarların değerlendirilmesi sonucunda; Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından acil durum öncesi yayınlanan meteorolojik uyarılar dahilinde, meydana gelmesi muhtemel yoğun kar yağışında yapılacak çalışmaların, daha etkin ve verimli olabilmesi, karşılaşılacak sorunların azaltılabilmesi için toplanmış bulunmaktayız. Amacımız olumsuz hava şartlarında yaşanabilecek tüm olumsuzlukların azami düzeyde olmasıdır” dedi.

Toplantıda şu kararlar alındı:

“1. Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden gelen meteorolojik ihbara müteakip, İl Valisinin talimatı ile gerek görülmesi halinde; İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulunun toplanması, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin faaliyete geçirilmesi,

2. Daha önceki kış mevsimlerinde karla mücadele çalışmalarımızda koordinasyon kurulu üyelerinden bazı kurumlarımızın ikinci derece sorumlu olarak görevlendirdikleri personelin yetkili olmaması nedeniyle, ihtiyaç bölgesine araç ve personel sevkinde gecikmeler meydana gelmiş olup, afet ve acil durumlarda kurumun görev dahilindeki kaynaklarından (personel, araç vb.) sorumlu ve kurum adına yetkili olacak, ikinci derece kurum sorumlusunun Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine yedeği ile birlikte 24 saat esasına göre görev yapacak şekilde dahil edilmesi ve iletişim bilgilerinin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bildirilmesi,

3. Büyükşehir Belediyemizin hizmet alanına dahil 17 ilçedeki mahalle yollarını ilçe merkezine bağlayan yol ağlarının tespiti; Belediye Meclisinin 14 Temmuz 2015 tarih ve 272 sayılı kararı ile belirlenmiştir. Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı, görevli personel listesi ve yol ağlarını gösteren CD, 21/12/2015 tarih ve 3336 sayılı talimat ekinde gönderilmiştir. Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesinin yol ağları dışında kalan yollarda ilçe belediyelerinin hassasiyet göstermesi,

4. Müdahale edilecek yerin yol ağı dışında veya sorumluluk alanı sınırında olması durumunda; yol ağı en yakın iki kurum tarafından koordineli bir şekilde müdahale edilmesi,

5. Ana yolların açılmasının ardından tali yollarında açılması, tali yolun aciliyetine binaen açılması gerekmesi durumunda, ana yolların açılmasını beklemeksizin müdahale edilmesi,

6. İlimiz genelinde sürekliliği devam eden hastaların, (Diyaliz, doğum vb) sorumluluk bölgelerindeki sağlık kuruluşları tarafından önceden tespitlerinin yapılarak acil durum öncesinde gerekli tedbirlerin alınması. Konunun Resmi ve Özel Sağlık Kuruluşlarına, İl Sağlık Müdürlüğünce bildirilerek koordinasyonun sağlanması,

7. Acil durum süreci devam ederken sağlık kuruluşları tarafından taburcu edilmesine karar verilen hastaların ikametgâhları (özellikle köylerde ikamet edenlerin) göz önünde bulundurularak, gerek görüldüğünde 122 AFAD Çağrı Merkezi ile koordine edilip, ulaşım bilgisi alınarak, taburcu sürelerinin tekrar gözden geçirilmesi. Konunun Resmi ve Özel Sağlık Kuruluşlarına, İl Sağlık Müdürlüğünce bildirilerek koordinasyonun sağlanması,

8. 112’ den ya da Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi görevlileri tarafından yönlendirilen ihbarlarda özellikle acil durumlarda yol açma çalışmalarında yetki alanı gözetmeksizin olaya müdahale edilmesi,

9. Basın aracılığıyla kar lastiği olmayan zincirsiz, takozsuz ve çekme halatsız araçların trafiğe çıkmaması konusunda uyarı yapılması,

10. Kolluk Kuvvetlerince özellikle ağır vasıtalarda tedbirsiz yola çıkanların mutlaka uyarılması, kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilemeye başladığı andan itibaren ulaşıma devam ettirmeyip uygun alanlarda bekletilmesi,

11. Bilindiği üzere iki nokta arasında ulaşıma kapalı olan yolların araç ve yaya trafiği açık olması durumunda mahsur kalma olayı gerçekleşmektedir. Bu nedenle yollar ulaşıma açılana kadar; ilçe kaymakamlıklarının talimatı ve kolluk kuvvetleri marifetiyle Karayolları, Büyükşehir Belediyesi temsilcisi ve ilçe belediyeler ile görüşülerek kapalı olan mahalle ve ilçe yollarına araç ve yaya trafiğinin yönlendirilmemesi için gerekli tedbirlerin alınması,

12. Yolda mahsur kalanlara Kızılay tarafından kumanya dağıtılması için çalışma yapılması,

13. Eğitim ve Öğretime devam edilmesi, Öğretmen ve Öğrenci ulaşımında herhangi bir risk olması durumunda o bölgedeki mülki amir tarafından inisiyatif alınarak öğrenime ara verilebilineceği, taşımalı eğitim kapsamındaki yol ağlarının Karayolları, Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyelerine ve AFAD’a bildirilerek, bu yolların karla mücadelede öncelikli açılmasının sağlanması,

14.Su sayaçları, musluk ve su pompalarının donmaya karşı korunması için Büyükşehir Belediye Başkanlığınca, vatandaşlara uygun iletişim araçlarıyla uyarı yapılması ve soba zehirlenmelerine karşı halkın yerel medya aracılığıyla bilgilendirilmesi,

15. Aşırı yağış ve zirai dona karşı Gıda Tarım Ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nce belediyeler ve yerel medya aracılığıyla çiftçilerin uyarılması,

16. Uzun süreli elektrik kesintisi durumlarında haberleşmenin aksayabileceği (cep telefonu şarjı, GSM operatörlerinin enerjisiz kalması), hastaların mağduriyet yaşayabileceği (sağlık için kullanılan cihazların çalışmaması) gibi genel hayatın olumsuz etkilenebileceği düşünülerek elektrik kesintilerinin en kısa sürede giderilebilmesi amacıyla, YEDAŞ İl Koordinatörlüğü tarafından trafoların ve enerji hatlarına müdahalede bulunacak personel ve araç gereçlerin planlamasının yapılarak, hazır hale getirilmesi ve mağduriyetlerin en aza indirgenmesinin sağlanması,

17. Evsiz, mekansız ve kimsesiz kişilerin konaklama ve iaşelerinin Büyükşehir Belediyesi koordinesinde Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve SYDV tarafından yerine getirilmesi, bu tür ihbarların Büyükşehir Belediyesine ait 153 nolu ihbar hattına bildirilmesi.

18. İlgili kurumlar tarafından, afet ve acil durum süresince günde iki defa (Saat 09.00 ve 15.00) yerine getirilen iş ve işlemlerin ekli rapor formatına işlenerek, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne iletilmesi,

19.Valilik Web sitesinde konuyla ilgili bir bölüm oluşturulması ve bu bölümde hazırlanacak duyuruların belirli aralıklarla güncellenmesi,

20. Yazılı, internet, görsel basına duyuru ve açıklamanın sadece Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılması.

21.Karla mücadele kapsamında asılsız ihbarda bulunan vatandaşlara Kabahatler Kanunu’nca yasal işlem yapılması,

22. Ani hava olaylarının (Fırtına, Aşırı yağış vs) Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından AFAD’ a bildirilerek, balıkçılara SMS yoluyla uyarıda bulunulmasının sağlanması,

23. Meteoroloji Genel Müdürlüğünce hazırlanmış olan meteoroloji mobil uygulama modülünün kurum amirlerince indirilerek kullanılması,

24. Olumsuz kış şartlarında sokak hayvanlarının etkilenmemesi için Büyükşehir Belediye Başkanlığınca gerekli tedbirlerin alınarak vatandaşların bilgilendirilmesi,

25. Benzer tedbirlerin ilçelerde de kaymakamlıklarca alınması hususlarına, oybirliğince karar verilmiştir.”

Alınan kararlar sonrasında Valimiz Sayın Osman Kaymak, “Bunların dışında olağanüstü bir durum olduğunda her hangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için koordinasyon kurulu üyesi kurumların yetkilileri, uyum içerisinde koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürecektir. Kamuoyunu ilgilendiren bilgiler halkımızla günlük paylaşılacaktır” ifadelerini kullandı.

Toplantıya ayrıca, Vali Yardımcısı Hasan Öztürk, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, İl Jandarma Komutan Vekili J. Alb. Mehmet Arı, Garnizon Komutanlığı Lojistik Şube Müdürü. P. Alb. Erhan Ağca, ilgili kamu kurum ve kuruluş müdürleri katıldı.