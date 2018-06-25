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25 Haziran 2018 13:38

İlahiyat Fakültesi’nde devir teslim

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) İlahiyat Fakültesinin yeni dekanı Prof.

İlahiyat Fakültesi’nde devir teslim

25 Haziran 2018 13:38

Dr. Cengiz Batuk, görevi törenle teslim aldı.


Dekanlık makamında düzenlenen törenle Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, YÖK tarafından dekan vekili olarak atanan Prof. Dr. Cengiz Batuk’a görevi teslim etti. Törende konuşan Prof. Dr. Mehmet Kuran "Bu bir bayrak yarışı, çalıştığımız kurumu daha iyi yerler getirmek için uğraşıyoruz. Bundan önceki dekanlarda hep bu duygularla çalışmıştı. Burada çalışan, araştırma görevlisinden memuruna kadar herkesin amacı çalıştığı birimi daha iyi yerlere getirmek ve eğitim kalitesini daha da iyileştirmektir. Bu anlamda eminim İlahiyat Fakültesi’ndeki öğretim üyeleri sizlere destek verecekler ve çok başarılı hizmetleriniz olacaktır. Yeni görevinizde size başarılar diliyorum" dedi.


Dekanlık görevine vekaleten atanan Prof. Dr. Cengiz Batuk ise "Bu bir nöbet değişimi, yeni görevimizde inşallah hayırlı hizmetlerde bulunuruz. Teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.




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