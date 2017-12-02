Bunu düzeltmek için sahaya çıktık” dedi.

Teknik Direktör Yücel İldiz, deplasmanda 4-0 kazandıkları Samsunspor maçının sonrasında katıldığı basın toplantısında, “Son haftalarda iyi oynamaya ve iyi işler yapmaya başladık. Geçen hafta da iyi oynamamıza rağmen galip gelemedik. Burada puan ya da puanlar almaya geldik. Puan durumumuzdaki yerimiz ile oynadığımız futbol tezatlık oluşturuyordu. Bunu düzeltmek için sahaya çıktık. İlk yarı istediğimiz gibi gitti. 2. yarıda da tamamen biz oynadık. İnşallah bu futbolu ileriki haftalara da yansıtırız. Haftaya kongremiz var. İnşallah bundan sonraki süreçte mali anlamda da istikrarı yakalarız. Skorlar zaman zaman böyle farklı olabilir. Bu sonuçlar her takımın başına gelebilir. Samsunspor’a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum” diye konuştu.