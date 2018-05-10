OMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezince 7-16 Mayıs tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı onaylı “Organ ve Doku Nakli Sertifikasyon Eğitimi” başlatıldı. Kamu hastanelerinde yapılan ilk sertifikalı eğitim olma özelliğine sahip, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Binası Pembe Salonda OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, OMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir, Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Görevlisi Muhammet Ali Oruç, OMÜ Böbrek Nakli Merkezi Sorumlusu ve kurs başkanı Prof. Dr. Yarkın Kamil Yakupoğlu, OMÜ Merkez Müdürü Başhekim Prof. Dr. Recep Sancak ve Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Dr. Mehmet Kazak’ın katılımları ve açılış konuşmaları ile başlayan eğitimde Türkiye genelinden toplam 26 kişi eğitim alacak. Eğitimde başarılı oldukları takdirde Organ Nakli Koordinatörü olarak sertifikalandırılacaklar.

OMÜ öncü oldu

OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, OMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir ve OMÜ Merkez Müdürü Başhekim Prof. Dr. Recep Sancak yaptıkları konuşmalarda; ‘Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüğü Sertifikalı Eğitim Programı’nın daha önceden sadece Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenebildiğini, gerçekleştirilen bu programın devlet üniversitesi ve Sağlık Bakanlığı işbirliği içerisinde bir ilk olduğunu belirterek Ondokuz Mayıs Üniversitesinin bu konudaki öncü rolüne dikkat çektiler.

İlk defa bir devlet üniversitesinde yapılıyor

Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Görevlisi Muhammet Ali Oruç yaptığı konuşmada organ nakli konusunun Türkiye ve dünyada çok önemli bir konu olduğunu söyledi. Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi(BKM) tarafından yapılan faaliyetlerinin organ bağışı ve nakli faaliyetlerini artırmak için yoğun şekilde devam ettiğini belirten Oruç, 2018 yılı başından itibaren Samsun BKM tarafından birçok kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşlarında düzenlenen eğitimlerde yaklaşık 8 bin 500 kişiye organ bağışı ve nakli konularında eğitim verildiğini ve bu eğitimler sırasında 159 kişinin de yeni organ bağışçısı olarak sisteme kaydedildiğini açıkladı. Oruç, sertifikasyon eğitimlerinin normalde Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlendiğini ve ilk defa bir devlet üniversitesinde Sağlık Bakanlığı işbirliği ile yapılmasından dolayı memnuniyet duyduklarını vurguladı.

“Önemli bir rol oynuyoruz”

Prof. Dr. Yarkın Kamil Yakupoğlu ise yaptığı konuşmada, “Organ yetmezliklerinin tedavisinde tercih edilen yöntem organ naklidir. En önemli kısıtlayıcı faktör ise yeterli donör organ bulamamaktır. Organ nakli çıkarımında görev alan koordinatörlerimizin bir kısmı bu işlerini geçmişte usta-çırak ilişkisi şeklinde öğrenmişlerdi. Bu konudaki açığı gidermek için gerçekleştirilen Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüğü Sertifikalı Eğitim Programı sayesinde üniversite olarak bu açığın giderilmesinde organ nakli koordinatörlerimizin sertifikalandırılmasında önemli bir rol oynuyoruz” dedi. Eğitimde Dr. Mehmet Kazak tarafından Dünyada ve Türkiye’de Organ Naklinin Gelişimi konusunda sunum gerçekleştirildi. Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Dr. Eyüp Kahveci tarafından diğer ülke sistemleri konusunda sunum gerçekleştirildi.

Organ ve Doku Nakli Bursa Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu, ONKOD Başkanı Dr. Yavuz Selim Çınar tarafından Organ Nakli ve Mevzuatı ve Kadavra Verici Tespit Sistemleri konularında sunum gerçekleştirildi ve katılımcıların soruları cevaplandı.

Samsun Baro Başkanı Avukat Kerami Gürbüz ise yaptığı konuşmada, canlı donör organizasyonlarında etik kurulların çalışma prensipleri ve konunun hukuki yönünü anlattı.

16 Mayıs’a kadar devam edecek eğitimde organ nakli ve organ bağışı konularında konusunda uzman birçok hocanın katılımı ile yoğun bir program gerçekleştirilecek.