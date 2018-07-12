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12 Temmuz 2018 15:55

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok: "Can kaybı yaşanmaması en büyük teselli olmuştur"

Samsun’da gaz kaçağı sonucu bir lokantada yaşanan patlama sonrası açıklamalarda bulunan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, patlamada can kaybı yaşanmamasının en büyük teselli olduğunu söyledi.

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok:

12 Temmuz 2018 15:55


İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi’nde dün gece gaz kaçağı sonucu bir lokantada yaşanan patlama sonrası İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, patlamanın yaşandığı alanı gezerek incelemelerde bulundu. Olayın meydana geldiği alanı gezen Başkan Tok, itfaiye ve emniyet ekiplerinden bilgi aldı. Başkan Tok, çevredeki esnaflara geçmiş olsun dileklerini iletti.


Can kaybının yaşanmamasının sevindirici olduğunu ifade eden Başkan Tok, "İtfaiye ve emniyet yetkililerimizden aldığımız bilgi doğrultusunda doğal gaz ve ya LPG’den kaynaklanan bir gaz kaçağının patlamaya neden olduğu kesinleşti. Ekipler, yaptıkları incelemeler sonucu binada bulunan konutlarda oturulabilir raporu vermiş. Bu da vatandaşımızın mağdur olmaması açısından oldukça olumlu bir haberdir. Öte yandan çok şiddetli bir patlama yaşanmasına rağmen can kaybı yaşanmaması en büyük teselli olmuştur" dedi.




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