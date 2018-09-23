İlkadım Belediye sporcusu Hamidiye Yavuz dünya şampiyonu oldu

İlkadım Belediyesi sporcusu Hamide Yavuz İtalya'da gerçekleştirilen Gençler Kick Boks Şampiyonasından dünya birinciliğiyle döndü. İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, genç sporcularının gurur kaynağı olduğunu söyledi.

İtalya'nın Jesolo şehrinde yapılan Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda İlkadım Belediyesi sporcusu Hamide Yavuz 52 kg'da dünya şampiyonluğunu elde ederken, Büşra Taştemir de 48 kg'da dünya ikincisi oldu. Büyük bir heyecanın yaşandığı final müsabakasını net bir skorla tamamlayan Hamide Yavuz, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'un sağladığı imkanlara birincilikle teşekkür etmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti. Ay-yıldızlı bayrağı göndere çekerken yaşadığı sevinci ve heyecanı anlatan genç sporcu, "Bugünlere gelmemde Başkanımız Erdoğan Tok ve antrenörlerimizin büyük emeği var. Başkanımızın sağladığı profesyonel ortamlar disiplinli ve sürekli bir çalışmanın ardından başarıyı yakalayarak bayrağımızı İtalya'da göndere çekmenin Sevinç'ini yaşadım” diye konuştu.

Sporun disiplin, gayret ve emek isteyen bir öğreti olduğuna dikkat çeken İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Belediye olarak spora ve sporcuya önem veren bir belediyeyiz. Açtığımız spor okullarında çok başarılı sporcular yetiştirdik. Dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonları çıkardık. Çeşitli müsabakalarda elde ettiğimiz derecelerle sayısız madalya kazandık. Bu başarılar bizi sevindiriyor, gururlandırıyor. Görüyoruz ki güzel şeyler ve doğru hamleler yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Bizim yatırımımız her daim insana olacaktır. Bunların meyvelerini gelecekte alıyoruz. Son olarak Hamide Yavuz kızımız İtalya'da gerçekleştirilen Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda sadece İlkadım'ı değil tüm ülkemizi gururlandırdı. Bu güzel başarı için kendisini ve hocalarımızı tebrik ederim” şeklinde konuştu.