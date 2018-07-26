İlkadım Belediyesi Açık Hava Sinema Festivali başlıyor

İlkinin 2005 yılında İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok tarafından gerçekleştirildiği ve büyük beğeni ile tekrarının düzenlendiği İlkadım Belediyesi Açık Hava Sinema Festivali bu yıl da Bulvar Yaşam ve Alışveriş Merkezi iş birliğinde 27 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında Samsunluları ağırlayacak. Bulvar Yaşam ve Alışveriş Merkezi meydanında gerçekleştirilecek festival tüm katılımcılara ücretsiz olacak.

Açık hava sinema festivalinde nostalji ve sanat bir arada

6 gün boyunca sürecek festivalde, yazlık sinemanın canlı, keyifli, nostaljik atmosferinde buluşacak olan Samsunlular birbirinden güzel vizyon filmleriyle açık havada sinema keyfinin tadını çıkaracak. Festival boyunca her gün 19.30’da İlkadım Belediyesi THM Korosu birbirinden güzel eserleri seslendirirken yine İlkadım Belediyesi Tiyatro Okulu tarafından her gün 20.00’de yapılacak çocuk etkinlikleri ile minikler eğlenceli dakikalar yaşayacak. 27 Temmuz Cuma günü saat 20.30 Ailecek Şaşkınız filmi ile başlayacak İlkadım Belediyesi Açık Hava Sinema Festivalinde sırasıyla Arabalar 3, Ayla, Coco, Aile Arasında ve Yol Arkadaşım adlı filmler sinema severlerle buluşacak.

"Sıcak ve samimi anları yeniden canlandırıyoruz"

Açık Hava Sinema Festivalinin şehre büyük canlılık getireceğini belirten Başkan Tok, "Açık hava sinemaları hepimizin büyüklerinden dinlediği ve birçoğumuzun da özlemini çektiği sıcak ve samimi anıları bizlere yeniden yaşatacak. Açık Hava Sinema Festivalimiz ile vatandaşlarımız aileleriyle birlikte sinema izleyebiliyor, şehir hayatının stresini biraz olsun üzerilerinden atabiliyorlar. Bu atmosferi oluşturmak bizler için çok önemli. Sosyal belediyecilik anlayışımızın başında unutulan değerlerimizi yeniden hatırlatmak ve o güzel duyguları hemşehrilerimizle paylaşmak geliyor. Her yıl Ramazan ayı boyunca komşu iftarları etkinliklerimizde yakaladığımız komşuluk duyguları sinema festivalimiz ile sürdürmeyi amaçlıyoruz. 6 gün boyunca dolu dolu geçecek festivalimize tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" diye konuştu.