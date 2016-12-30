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30 Aralık 2016 15:01

İlkadım Belediyesi camileri gül suyu ile yıkadı

İlkadım Belediyesi camileri gül suyu ile yıkadı

30 Aralık 2016 15:01

İlkadım Belediyesi Cenaze Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü iş birliği ile ilçedeki tüm camileri gül suyu ile yıkayarak cuma namazı öncesi vatandaşlar ibadetlerini huşu ve ferahlık içinde kıldı.
İlkadım Belediyesi sahadaki tüm ekipleriyle cuma öncesi bütün camilerde temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürü Özcan Yılmaz yaptığı açıklamada, “Tüm çalışanlarımızla beraber ilçemizde bulunan 123 caminin, namaz öncesinde şadırvan ve avlularını gül suyu ile yıkayarak, vatandaşlarımıza temiz ve hijyenik bir ortam oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.
Namaz öncesi camileri dolduran cemaati gül kokuları ile karşılamak için İlkadım ilçesindeki tüm camileri A’dan Z’ye temizlendiğini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Cuma namazında hemşehrilerimizin buluştuğu yer olan camilerimizde her zaman yaptığımız temizliğe ek olarak halıları ve cami bahçelerini, yüce dinimizin ve peygamber efendimizin kokusu kabul ettiğimiz, gönlümüze huzur dolduran gül suyu ile yıkadık" diye konuştu.



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