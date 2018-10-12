İlkadım Belediyesi çevre duyarlılığında örnek oluyor

İlkadım Belediyesi tarafından ilk kez halkın hizmetine sunulan “Bitkisel Atık Yağ ve Atık Pil Kutusu (AYPİKUT)" vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Uğur Mumcu Parkı'nda kısa bir süre önce İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok tarafından görkemli bir açılış töreni ile vatandaşların hizmetine sunulan AYPİKUT'un bitkisel atık yağ ve atık pil haznelerinin dolduğu tespit edildi. Başkan Tok, “Atık pilleri çöpe değil, AYPİKUT'a atalım. Çevreye duyarlı vatandaşlarımızı canı gönülden kutluyorum” dedi.

AYPİKUT'un kullanıldığı ve bitkisel atık yağ ve atık pil haznelerinin dolduğunu ve projede önemli başarılar elde edildiğinin altını çizen Başkan Tok, “Artık vatandaşlarımız bitkisel atık yağlarını ve atık pillerini AYPİKUT'lara bırakarak bize ulaştırabiliyor, doğaya zarar vermesini önlüyor, geri kazanımı ile ekonomiye de katkıda bulunuyor. Kısa zamanda vatandaşlarımızın AYPİKUT'lara önem verip atık pillerini ya da atık yağlarını bu kutulara dökmeleri sistemin tuttuğunu ayrıca vatandaşlarımızın çevreye olan duyarlılığını gösteriyor. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kıymetli eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin, ‘Çevre yönetimi tüm dünyanın en büyük sorunu haline gelmiştir. Sürdürülebilir kalkınma ancak atıkların kontrolüyle mümkündür' sözü doğrultusunda bizlerde bu sistemi yaygınlaştıracağız. İlk etapta belediyemiz sınırları için 40 adet AYPİKUT'un montaj çalışmalarına devam edeceğiz. Ardından projenin ikinci aşamasına geçerek önceki yıllarda okullarımızda yürüttüğümüz atık pil ve bitkisel atık yağ toplama kampanyalarımız okullara yerleştireceğimiz AYPİKUT'lar ile süreklilik kazanacaktır. Projemize destek verip AYPİKUT'u kullanan hemşehrilerimize teşekkür ediyor, çocuklarımıza güzel bir dünya bırakmak için bu noktada herkesten bu duyarlılığı bekliyorum” diye konuştu.

AYPİKUT nedir nasıl kullanılır?

AYPİKUT'un bir tarafı pil, diğer tarafı da yağ tenekesi şeklinde. Bu şekilde bir tasarım ile vatandaşların konuya dikkatini çekmek amaçlandı. Pil tarafına üzerindeki deliklerden atık piller atılabilmekte, yağ tarafına ise pedal ile açılan bir kapaktan atık yağ dökülebilmekte. Bitkisel atık yağını dökmek istemeyenler için önünde sepeti de bulunuyor. AYPİKUT'un ilçe geneline yaygınlaştırma çalışmaları devam ediyor.