İlkadım Belediyesi eğitimcileri ağırladı

İlkadım Belediyesi, 2017-2018 eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala eğitim alanındaki kamu kurumlarının müdürleri ve özel sektör müdürleriyle kaynaşma toplantısı düzenledi. Ihlamur Kafedeki kaynaşma toplantısında kahvaltı sonrasında eğitim alanında yapılacak yenilikler tartışıldı.

Eğitim konusunda her zaman okul müdürleriyle irtibat halinde olduklarının altını çizen Erdoğan Tok, “Bütün kurum ve idarelerle beraber ilişki içerisinde İlkadım ilçemizi daha ileriye nasıl götürürüz noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz büyük bir aileyiz. Eğitim-öğretim yılı arifesinde okul müdürlerimizle bir araya gelip, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde eğitimcilerimize bizzat başarılar dileyelim dedik. Burada özel eğitim kurumlarımızın da müdürleri var. Çok güzel bir kaynaştırma ortamını da oluşturmuş olduk. Biz yerel yönetimler olarak her zaman okullarımızın fiziki şartlarının iyileştirilmesi konusunda yanındayız. Okul müdürlerimizle her zaman irtibat halindeyiz” dedi.

“İlkadım, bu dönemde altın çağını yaşıyor”

Yapılan dev projelerle İlkadım ilçesinin altın çağını yaşadığını ifade eden Başkan Tok, “İlkadım Belediyesi olarak güzel hizmetlere imza atıyoruz. İlkadım, bu dönemde altın çağını yaşıyor. Çok önemli ve dev projelere imza attığımızı sizler de gözlemliyorsunuz. Bu çalışmalar kapsamında Türkiye’nin en büyük gençlik merkezini hizmete geçirdik. Belediyemizin arsasını Gençlik ve Spor Bakanlığına verdik, orada çok muazzam bir eseri böylece faaliyete geçirmiş olduk. İlkadım, genç nüfusa sahip bir ilçe. Bu gençliğe sahip çıkmamız gerekiyordu. Halı sahalar ve parklarla beraber, çocuklarımıza ve gençlerimize bir altyapı oluşturduk. Derebahçe Sosyal Tesislerini faaliyete geçirdik. Samsun’un en güzel düğün salonu, spor salonu, kültür merkezi ve parkıyla beraber muazzam bir eser oluşturduk. Belediye hizmet binamız 2 ayrı noktadaydı. Yeni hizmet binası yapılması konusu hep konuşuldu ama bize nasip oldu. Temelini attık ve binamızın karkası bitmiş durumda. Allah nasip ederse 19 Mayıs 2018’de yeni belediye hizmet binamıza taşınmak istiyoruz. 6-7 ay sonra oraya taşınacağız. Bunu söylerken bile bazıları inanmıyor. Biz inandıktan sonra bu işler oluyor. Samsun’a yakışır bir cami ve külliye projemiz var. Tamamen Selçuklu mimarisi ile yapılmış bir külliye bu. Oranın yüzde 60’ı bitti. Burayı da önümüzdeki Ramazan ayına yetiştirmeyi ümit ediyoruz” diye konuştu.

Başkan Tok’tan sonra konuşan İlkadım Kaymakamı Turan Atlamaz ise eğitim alanında ilçedeki bütün dinamiklerin aynı anda ve birbirlerine destek olarak çalışması gerektiğini söyledi.

Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen de katıldı.