İlkadım Belediyesi Hizmet Binası’nda sona geliniyor

20 dönümlük alan içerisine inşa edilen ve 5 bin metrekarelik meydan, çocuk kreşi, spor alanları, meclis ve toplantı salonu, kafeterya, 2 katlı 800 araçlık otopark ve dinlenme alanlarından oluşan İlkadım Belediyesi Yeni Hizmet Binası ve Camii inşaatında son rötuşların yapıldığını söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “İlkadımlı vatandaşlarımızla birlikte Samsunumuza değer katacak olan Yeni Hizmet Binamızın bitmesi için gün sayıyoruz” dedi.

İlkadım’a yakışır bir bina yapmanın çabası içerisinde olduklarını söyleyen Başkan Tok, ”Samsun’da örnek ve özellikli olarak inşa ettiğimiz Belediye Yeni Hizmet Binamızda her türlü donanımının olmasını planladık. En ince ayrıntısına kadar her şeyi düşündük. Yapacağımız 2 katlı otopark ile çalışanlarımızın ve Belediye Hizmet binasına gelen vatandaşlarımızın araçlarını rahatlıkla park edebilecekleri bir ortam sağlıyoruz. Çocuklu ailelerimiz için donanımlı kreş yaparak akıllarının çocuklarında kalmamasını sağlıyoruz. Bununla da kalmıyoruz. İlçemize yeşillikleri bol olan dinlenme ve sosyal donatı alanları ile büyük meydan kazandırıyoruz. İnsanlarımız buraya misafirlerini getirip hem dinlenebilecek hem de İlçesinin Yeni Hizmet Binası ile gurur duyacağı, Ülkemizde belediyelere örmek teşkil edecek bir yapı inşa ediyoruz. Açılışına sayılı günler kalan Yeni Belediye Hizmet Binamızda, vatandaşlarımızın ibadetlerini huzur içinde eda edebilecekleri bir camide kazandırıyoruz. Bu camii sayesinde Belediye Hizmet Binası çevresindeki Mahalle sakinlerimizde ibadetlerini rahatlıkla burada eda edebilecekler. Bizler bu konuştuklarımızı bir an önce hayata geçire bilmek ve daha büyük projelere imza atabilmek için Yeni Belediye Hizmet Binasındaki son rötuşları heyecanla takip ediyoruz” diye konuştu.